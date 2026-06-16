Kaapverdië zorgde voor de grootste stunt van het WK voetbal. Maandag hielden ze verrassend Europees kampioen Spanje op 0-0. Edson César van Broederliefde, die Kaapverdiaanse roots heeft, maakte het van dichtbij mee. "Over dertig jaar beseffen we pas echt wat hier is gebeurd."

César is één van de vijf leden van muziekgroep Broederliefde. Zij waren in de Verenigde Staten tijdens het WK op uitnodiging van Adidas. Ze bezochten een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan, ook woonden ze het gelijkspel van Kaapverdië bij. "Dit is echt uniek, een speciale trip", noemt de muziekmaker het in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wat het extra bijzonder maakte, één van de leden van Broederliefde is de oudere broer van spits Dailon Livramento. "Dan sta je nu op het WK, ook nog eens in de basis... Gewoon onwerkelijk", vertelt de dolenthousiaste César. "We waren misschien met 15.000 Kaapverdianen, maar we maakten meer lawaai dan al die Spanjaarden en Amerikanen die Lamine Yamal kwamen supporten."

'Zelfvertrouwen gaat alleen maar groeien'

Hij is dan ook "supertrots" op zijn landgenoten. "Dit was David tegen Goliath. Wat moet je doen? Je moet vooral tegenhouden en hopen dat je de nul houdt, zodat je een punt pakt en later misschien kunt winnen van Uruguay of Saoedi-Arabië. Dan wordt de kans op doorgaan ineens heel groot", droomt César al hardop. "Je had hier vooraf alleen maar van kunnen dromen."

"Het zelfvertrouwen is nu enorm en dat gaat alleen maar groeien. Ook de support wordt steeds groter. Er zullen meer Kaapverdianen naar Amerika reizen om ons land te steunen. Als we onze spelers kunnen blijven voeden met zelfvertrouwen en support, dan is een plek in de achtste finales prachtig en de kwartfinales helemaal", kijkt hij vooruit.

Door het dolle heen door WK-stunt

Het gelijkspel werd groots gevierd door Kaapverdiërs. "Kijk naar de reactie van Vozinha (de inmiddels populaire keeper, red.)", geeft Edson als voorbeeld. "Dit voelde gewoon als een 3-0-overwinning. Kijk naar Rotterdam - ik weet niet of je het hebt gezien…" Daar gingen mensen net als in Kaapverdië de straat op. "Het is alsof we het WK hebben gewonnen. Dit is voor onze ouders, voorouders, kinderen en kleinkinderen. Over dertig jaar beseffen we pas echt wat hier is gebeurd."

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