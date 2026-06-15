Kaapverdië beleefde een avond voor in de geschiedenisboeken tijdens het WK voetbal. Het kleine eiland werd bij zijn vuurdoop meteen voor de leeuwen gegooid tegen topfavoriet Spanje. Maar uitgerekend op het grootste podium, tegenover een van de absolute reuzen van het wereldvoetbal, kroonde het Nederlands getinte Kaapverdië zich tot de verrassende hoofdrolspeler van een historische avond.

Kaapverdië heeft bij zijn WK-debuut voor een stunt van formaat gezorgd. De ploeg van bondscoach Bubista leek vooraf kansloos, maar bewees al snel het tegendeel. Het Nederlands getinte eilandenteam, met zes in Nederland geboren spelers in de selectie, groeide gaandeweg in de wedstrijd en begon steeds nadrukkelijker te geloven in een historische stunt.

Hoofdrol voor Vozinha

In de openingsfase liet Spanje meteen zien waarom het als topfavoriet aan het toernooi begon. Het baltempo lag hoog, de combinaties volgden elkaar razendsnel op en Kaapverdië werd vrijwel alleen maar achteruit gedrukt. Toch lukte het de Spanjaarden maar niet om te scoren, met dank aan een weergaloze Vozinha.

De 40-jarige doelman groeide uit tot de absolute uitblinker en hield zijn ploeg met een reeks spectaculaire reddingen overeind. Keer op keer dook hij op waar nodig, waardoor Spanje ondanks zijn overwicht niet voorbij de ervaren sluitpost kwam. In totaal schoot Spanje liefst 26 keer richting het Kaapverdische doel, maar Vozinha kon zich telkens weer ontpoppen tot dé held van het kleine eiland.

In de slotfase dacht Kaapverdië zelfs nog met drie punten van het veld te kunnen stappen, maar een kopbal in de laatste minuten van de wedstrijd werd uiteindelijk simpel gepakt door de Spaanse goalie. Het eindigde dan ook in een 0-0 gelijkspel.

Ongekende vreugde op de tribune

Na het laatste fluitsignaal barstte een explosie van vreugde los bij de spelers van Kaapverdië en de duizenden meegereisde supporters in het stadion. Spelers vielen elkaar in de armen, fans zongen uit volle borst en overal vloeiden tranen van geluk na een avond.

“We did it!” 🥹



Cabo Verde earned their first-ever @FIFAWorldCup point in their first-ever game, against former champions Spain 👏🇨🇻 pic.twitter.com/3bTc3G0zNz — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Ook ver buiten het stadion werd uitbundig gefeest. In Nederland, waar naar schatting meer dan dertigduizend Kaapverdianen wonen, werd de historische prestatie met trots en emotie gevolgd. In huiskamers, cafés en buurten met een grote Kaapverdische gemeenschap klonk gejuich tot de allerlaatste seconde.

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