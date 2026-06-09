Het aanstaande WK voetbal wordt qua deelnemersveld groter dan ooit. Er doen maar liefst 48 landen mee aan het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Uiteraard sneuvelt een deel daarvan al na drie groepsduels, maar een aantal landen zullen het uitgebreide deelnemers veld met gejuich hebben ontvangen. Zelfs als je derde wordt in de poule van vier heb je behoorlijk wat kans om door te gaan naar de knock-outfase. Hoe zit dat?

Het WK in Noord-Amerika heeft 48 deelnemers en deze landen zijn verdeeld in twaalf poules van vier. Nederland zit in Groep F bij Japan, Zweden en Tunesië. Zoals WK-kijkers gewend zijn van het toernooi gaan de nummers één en twee van elke groep sowieso door naar de knock-outfase. Grote verandering ten opzichte van het vorige WK is echter dat dit jaar ook een flink aantal landen die als derde eindigen naar de volgende ronde gaan.

Er moeten uiteindelijk 32 landen naar de knock-outfase. Neem je alleen landen die op een en twee eindigen in hun groep, dan kom je slechts tot 24. Daardoor mogen ook de acht beste nummers drie hun WK met in elk geval één duel verlengen.

Hoe word je een van de beste nummers drie?

Niet geheel verrassend gaat het om het aantal punten dat een land op de derde plaats haalt. Alle twaalf nummers drie worden naast elkaar gelegd en als je bij de bovenste acht zit qua puntenaantal heb je als land dus mazzel. Mochten landen evenveel punten hebben, dan wordt er gekeken naar het doelsaldo. Mochten er nog twee landen zijn met hetzelfde puntenaantal én hetzelfde doelsaldo, dan geeft het aantal gemaakte doelpunten de doorslag. Stel: twee landen hebben elk 3 punten en een doelsaldo van -3. Het ene land heeft twee goals gemaakt en de ander slechts één, dan eindigt het land met twee gemaakte doelpunten boven de natie met één treffer.

In totaal hoeft maar één derde van de landen het toernooi na de groepsfase te verlaten. Alle WK-deelnemers die laatste in hun poule eindigen zijn uitgeschakeld en dat is eveneens het lot van de vier slechtste nummers drie.

Geluk voor Nederland op EK 2024

Op EK's van 2021 en van 2024 waren er ook landen die als derde eindigden en toch doorgingen naar de volgende fase van het toernooi. Twee jaar geleden eindigde het Nederlands elftal achter Oostenrijk en Frankrijk in de poule. Met de hakken over de sloot werd de volgende ronde gehaald. Uiteindelijk reikte Oranje nog tot de halve finale door Roemenië en Turkije te verslaan. Engeland bleek in de halve eindstrijd het eindstation.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover