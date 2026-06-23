Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stalen afgelopen weekend de show tijdens het WK voetbal. Het koninklijk paar zag eerst Oranje met 5-1 winnen van Zweden en was daarna ook aanwezig bij de stunt van Curaçao. Bij beide teams brachten de koning en koningin ook een bezoek aan de kleedkamer na afloop en dat zorgde voor opvallende beelden. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As genoten daarvan.

In hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl kunnen de twee ex-tophockeysters niet wachten om het erover te hebben. Van As snijdt het onderwerp vrijwel direct aan. "De meningen zijn erover verdeeld, maar ik vind het altijd echt leuk om te kijken naar hoe zij genieten van sport. Dat zag je weer op de tribune bij Oranje, maar ook bij de wedstrijd van Curaçao."

Het koninklijk paar dook na afloop ook de kleedkamers in van beide teams en daar zagen de twee olympisch kampioenen dat bij Curaçao het gelijkspel uitbundiger werd gevierd dan de zege bij Oranje. "Het is hilarisch", zegt Hoog. "Het is natuurlijk ook de hele insteek waarmee Nederland op het WK staat, met het doel om zo ver mogelijk te komen en misschien wel wereldkampioen te worden. Curaçao was vet blij dat ze één goal maakten tegen Duitsland. Toen stond heel het eiland op z'n kop en nu speelden ze gewoon gelijk tegen Ecuador."

'Het kan dus wel gewoon'

"Er was zo'n euforische sfeer in die kleedkamer", zag Hoog. "Dansen en helemaal losgaan. Dick Advocaat gaf ook aan in een interview dat hij meer genoot van het moment in die kleedkamer en dat hij nerveuzer was voor de komst van Willem-Alexander en Máxima dan voor die wedstrijd."

Hoog en Van As hebben leden van het Koninklijk Huis tijdens hun eigen loopbaan ook weleens ontmoet en snappen Advocaat erg goed. "Je denkt altijd: hoe spreek je ze aan? Wat moet je ook weer zeggen?", vertelt Van As. Dat ging bij het Nederlands elftal volgens haar vrij soepel: "Al die gasten spraken hen aan met 'je'. Wat eigenlijk ook best wel chill is, want het kan dus blijkbaar gewoon."

'Dat is toch zo leuk?'

Desondanks was er wel een groot verschil met hoe het er bij Curaçao aan toeging: "Die spelers van Oranje stonden netjes in een soort van halve cirkel, die waren helemaal gebriefd. Bij Curaçao kwam hij gewoon de kleedkamer in, terwijl de helft stond te dansen met zijn rug naar hem toe. Toen gingen koningin Maxima en koning Willem-Alexander lekker meedansen.

"Dat is toch zo leuk?, reageert Hoog. "Ik vind het gewoon mooi om te zien. Het zijn zulke sportliefhebbers en ze weten ook wat over de wedstrijd te vertellen erna. Je ziet ze zichtbaar genieten. Ik vind het echt leuk dat ze daar op de tribune zitten en dat ze ook even de kleedkamer in komen."

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de heftige week van Rafael van der Vaart en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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