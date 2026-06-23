Rafael van der Vaart heeft een rumoerige start van het WK voetbal achter de rug. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal deed wat uitspraken die her en der verkeerd vielen. Twee olympische kampioenen geven hem wijze raad.

"Rafael van der Vaart moet ook op tv gewoon lekker zichzelf blijven", oppert voormalig tophockeyster Ellen Hoog een stelling in de Sportnieuws.nl-podcast. Haar metgezel Naomi van As is duidelijk: “Ja, eens, want daar genieten we toch allemaal van?” Dat kan Hoog alleen maar bevestigen. Van As gaat verder: “Hij is gewoon altijd zichzelf en we moeten er allemaal altijd smakelijk om lachen.”

Micky van de Ven

"Van der Vaart was eventjes in het nieuws, vooral internationaal gezien, want hij had een opmerking gemaakt na Nederland - Japan", legt Van As uit. "Micky van de Ven was zijn tegenstander kwijt en toen zei Van der Vaart van: 'Die Japanners lijken ook allemaal op elkaar.' Hij herstelde zichzelf meteen door te zeggen dat een grapje was. En daarmee was eigenlijk in dat programma ook de kous af."

"Alleen in het buitenland werd het opgepikt en werd het helemaal een ding. Hij stond echt op de voorpagina's van zes Britse kranten en daardoor werd het een issue waarvoor hij zijn excuses moest aanbieden. Je moet tegenwoordig zo erg nadenken over wat je zegt. Je kan gewoon bijna niks meer zeggen. En als je dan inderdaad spontaan iets zegt, dan word je er meteen zwaar op afgerekend. Ik vond het wel heftig. Wat vond jij ervan?” “Hetzelfde”, antwoordt Hoog.

Koningin Máxima

“Van der Vaart maakte na de wedstrijd tegen Zweden ook een grapje over Máxima", weet Hoog. "Dat zij ook wel eens langs was geweest toen hij in het Nederlands elftal speelde. Hij zei iets van: 'Van mij mocht koning Willem Alexander wel weg blijven.' Dat is toch hilarisch? Hij maakt zo'n programma er wel een stuk leuker mee, vind ik. Door die opmerkingen. En hij moet zeker zichzelf blijven. En zo'n opmerking van Japan... Kijk, het moet gewoon wel met respect richting iedereen zijn. Maar hij bedoelde hier helemaal niks mee. Geintje. Meteen excuses aangeboden.”

"Dan is het gewoon klaar", vindt ook Van As. "En wat jij zegt inderdaad, het had niks met disrespect te maken. Het was gewoon een flauw grapje. En dat mensen daar dan over vallen... Ja oké, dat kan zeker.”

Van der Vaart aangeschoten

"Hij heeft pas trouwens ook aangegeven dat hij aangeschoten in de uitzending zat, hè?”, lacht Hoog, doelend op een uitzending van Studio Voetbal. Van As: “Ja, daar moet ik dan ook weer om lachen.” Hoog: “Zullen wij hier ook een keer een aangeschoten podcast opnemen op maandagochtend om negen uur? Dat we gewoon eventjes met zijn allen een fles wodka grijpen. Ik denk dat dat best leuk en melig wordt.”

Van As ziet het wel zitten: “Dan wordt het heel direct, denk ik. En mensen worden echt afgezeken. Maar Rafael moet gewoon lekker zichzelf blijven!”

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de boete van Mathieu van der Poel en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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