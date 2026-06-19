Feyenoord heeft Sipke Hulshoff aangesteld als assistent-trainer en daarmee komt er voorlopig een einde aan zijn samenwerking met Arne Slot. De twee werkten de afgelopen jaren intensief samen bij Feyenoord en later ook bij Liverpool. Tóch denkt Robert Maaskant niet dat de keuze van Hulshoff grote gevolgen heeft voor de toekomst van Slot.

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast reageert Maaskant verbaasd op de suggestie dat 'Slot een sabbatical gaat nemen, omdat Hulshoff naar Feyenoord is gegaan'. "Die gasten zijn toch niet getrouwd?", vraagt Maaskant zich hardop af. "Waar hebben we het over? Arne Slot is een autonoom persoon en een goede trainer, die kan echt wel met andere assistenten werken. Weet je hoeveel goede trainers wij in Nederland hebben? En dan gaan we in één keer zeggen: Slot gaat een sabbatical nemen, omdat Sipke Hulshoff bij Feyenoord tekent."

Energie terug krijgen

Toch sluit de voormalig trainer van onder meer NAC Breda en Wisla Krakow niet volledig uit dat Slot bewust voor rust gaat kiezen. "Het zou natuurlijk best kunnen dat Arne Slot zijn energie terug wil krijgen, dat heeft hij links en rechts ook wel aangegeven", gaat Maaskant verder. "Maar als er straks een prachtige club voorbij komt waar Arne zin in heeft, dan gaat hij daarnaartoe en zoekt hij een andere assistent. Slot is niet getrouwd met Hulshoff, zo werkt het gewoon niet."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Maaskant en Ralf Seuntjens daarnaast de laatste ontwikkelingen op het WK. Zo komt de zware blessure van de Canadese middenvelder Koné aan bod en wordt ook de hersenschudding van Quinten Timber besproken. Daarnaast gaat het duo in op de transfergeruchten rondom verschillende Oranje-internationals. De vraag daarbij: zorgen zulke verhalen voor afleiding tijdens een eindtoernooi of kunnen spelers er juist extra motivatie uit halen?

Ook het opvallende interview van Erik ten Hag bij de NOS passeert de revue. Zou de trainer daadwerkelijk praten met de KNVB als die zich meldt? Verder spreken Maaskant en Seuntjens openhartig over de impact van privésituaties op spelers tijdens een WK. De volledige aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is dagelijks te luisteren en te bekijken via alle bekende podcastplatforms.

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