Oranje is op voorsprong gekomen tegen Japan na een doelpunt van Virgil van Dijk. Alle Nederlanders in het stadion sprongen een gat in de lucht. Maar daar waar iedereen verwachtte een uptempo-versie te horen van WIj Houden Van Oranje, kregen de fans een klassieke versie te horen.

De originele versie is van André Hazes en dat was de versie die door het stadion galmde. Dat de KNVB het lied van Hazes had doorgestuurd naar de FIFA om af te spelen, was bekend. Maar volgens eerdere berichtgeving zou de uptempo-versie afgespeeld worden in Amerika, zoals ook het geval is na een doelpunt in Nederland.

Origineel van André Hazes

Dit was dus niet het geval, waardoor de mensen die fan zijn van de klassieke versie hun hart kunnen ophalen. Op verschillende sociale media werd kritiek geuit op de dance-versie van het nummer, omdat er niet aan het origineel van Hazes gezeten mag worden.

Lang werd er overigens geen feest geveird in het stadion door de Oranjefans. Na de goal van Van Dijk kwam Japan al gauw op gelijke hoogte. Een afstandschot van Nakamura liet Bart Verbruggen kansloos. Crysencio Summerville dacht dé held van de avond te worden, maar Oranje liet in de 88e minuut de voorsprong uit handen glippen.

WK voetbal

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover