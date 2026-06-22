Virgil van Dijk is al jaren hét boegbeeld van het Nederlands voetbalelftal en baart op dit WK opzien met een opmerkelijk bijgeloof. En onlangs de hitte in de Verenigde Staten blijft de verdediger van Liverpool eraan vasthouden. "Vrij extreem", zo stellen twee ervaringsdeskundigen.

"Oh, mijn god, ik zie hier iets staan", begint voormalig tophockeyster é groot sportliefhebber Naomi van As in de podcast die ze samen met oud-ploeggenote Ellen Hoog maakt voor Sportnieuws.nl. "Want mijn vraag is al dagen: waarom speelt Virgil van Dijk met lange mouwen? En ik lees dat het bijgeloof is. Oké, maar wacht even, zoveel vragen komen nu in mijn hoofd omhoog."

'Dan sterf je van de hitte'

“Stel je voor: er was geen airco in het stadion", gaat Van As verder, doelend op het duel van Oranje met Zweden van afgelopen zaterdag in Houston. "Want het was buiten natuurlijk weer hartstikke heet. In het stadion was het twintig graden. Aangenaam, helemaal lekker. Maar stel je voor dat dat niet het geval was geweest. Had hij dan nog steeds met lange mouwen gespeeld?"

"Dan sterf je van de hitte. De mussen vallen van het dak, je hebt extra drinkpauzes. Maar hij speelt wel met lange mouwen.” De twee zijn ervan overtuigd dat Van Dijk ook in dat geval met lange mouwen had gespeeld. “Bijgeloof is bijgeloof”, aldus Hoog. “Dat is ook gewoon in elke sport zo.”

Tennisicoon Rafael Nadal

Hoog denkt terug aan de documentaire over tennisheld Rafael Nadal die ze onlangs bekeek: "Hij is natuurlijk koning bijgeloof. Al die dingen die hij deed en al die prutsen... Hij geeft nu ook toe dat het echt wel een beetje overdreven is. Als ik dat allemaal nu zo terugkijk, denk je jeetje, doe even normaal. Maar het was voor hem een manier om houvast te hebben en om in het moment te zijn. Om daar gewoon op te focussen en niet bezig te zijn met allemaal andere dingen. Dat is ook extreem natuurlijk.”

Bizar bijgeloof Oranje-hockeysters

"Ik vind het ook extreem dat je altijd in lange mouwen moet spelen", aldus Hoog over Van Dijk. "Dat vind ik ook extreem, maar wij hadden ook extreme dingen. Wij moesten ook precies dezelfde playlist elk toernooi weer afspelen.”

Van As: “Wij noemden het geen bijgeloof, wij noemden het gewoontes.” Hoog: “Ik noem het wel bijgeloof. In de kleedkamer allemaal op dezelfde plek zitten. Allemaal linker scheenbeschermer eerst en dan rechter scheenbeschermer. Als ik dat niet had gedaan, deed ik gewoon mijn scheenbeschermers weer uit en dan opnieuw. Er waren echt veel bijgeloof-dingen hoor.”

Van As: “Het was echt gestoord inderdaad. Dezelfde plek in het kringetje. Altijd hetzelfde doen in het kringetje, alle sticks aanraken, drie keer springen, nog een banaan voor de wedstrijd, nog een gelletje vlak voor de wedstrijd. Dezelfde plek in de line up. Daar kun je een boek over schrijven. En dat heeft Virgil dus ook. Gelukkig maar, hij is ook een mens.”

Legging voor Virgil van Dijk

"Het is natuurlijk een soort van houvast", weet Hoog over bijgeloof. "Maar het moet ook weer niet doorslaan.” Van As: “Nee, dat is natuurlijk het gevaar.” Hoog: “Op zich, lange mouwen.... Als dat het is, dan is dat natuurlijk gewoon helemaal prima. Als hij daar een lekker gevoel van heeft.” Van As lachend: “Zeker aan laten. Laat ze hem niet uitdoen! Laat hem er nog even een legging bij aan doen.”

De twee erkennen dat ze wel een beetje van slaag raakten als ze een van hun ‘bijgeloof-dingetjes’ niet konden doen. Hoog: “Dus je moet er niet in doorslaan natuurlijk.” Van As: “Dat is een dunne lijn denk ik: geeft het je rust, of sla je erin door?"

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de heftige week van Rafael van der Vaart en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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