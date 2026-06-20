Nederland won zaterdagavond met 5-1 van Zweden en zette daarmee een grote stap richting de knock-outfase van het WK. Maar kort na het laatste fluitsignaal gebeurde er in Houston iets opvallends, waardoor de fans nog niet meteen klaar waren met hun avond.

WK-fans kregen zaterdag na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Zweden in Houston het dringende verzoek om in het stadion te blijven. Op de grote schermen in het Houston Stadium verschenen waarschuwingsberichten. Hoewel de wedstrijd al was afgelopen, mochten supporters het stadion niet verlaten. Richting het einde van de wedstrijd klonken er al omroepberichten over dat het buiten slecht weer was.

Vervolgens verscheen een grote waarschuwing op de schermen met de tekst 'shelter in place' (blijf waar je bent), omdat er onweer in de omgeving was. Ook werd melding gemaakt van bliksem in de buurt van het stadion.

Klinkende overwinning

In het Houston Stadium boekte Oranje een overtuigende zege op Zweden. De ploeg van Ronald Koeman won met 5-1 dankzij twee goals van Brian Brobbey, twee treffers van Cody Gakpo en een doelpunt van invaller Crysencio Summerville. Zweden deed via Anthony Elanga nog iets terug, maar kwam nooit echt in de buurt van een comeback. Daarmee zette Nederland een belangrijke stap richting de knock-outfase.

Oranje speelt vrijdagnacht haar laatste groepsduel tegen Tunesië. Dan krijgen ze dus de kans om het record verder te verstevigen met de vijftiende ongeslagen wedstrijd. Het Afrikaanse land ging in de eerste ronde met pijnlijke cijfers onderuit tegen Zweden (5-1). Zondagnacht speelt Tunesië tegen Japan, nadat eerder deze week de bondscoach op straat werd gezet.

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