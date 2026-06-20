Oranje lacht, Zweden huilt. Nederland won op het WK voetbal met liefst 5-1 van Zweden. Een flink pak slaag voor de Scandinavische ploeg. Zweedse media hebben het over 'een nachtmerrie' en 'een fiasco'. En een verslaggever merkt op dat Zweden naast de 5-1 nog een andere nederlaag leed.

Zweden won zijn eerste groepswedstrijd toevallig met precies dezelfde cijfers, 5-1, van Tunesië. Nu stond het land aan de verkeerde kant van die uitslag. Daardoor is het voor Zweden nog afwachten of ze doorstromen naar de volgende ronde. Ze spelen nog tegen Japan en Nederland nog tegen Tunesië.

Nachtmerrie

De grote krant Aftonbladet wijst naar de ellendige start voor Zweden. Al voor de eerste drinkpauze was het 2-0, door goals van Brian Brobbey. De krant schrijft: "De start was een nachtmerrie voor Blågult", verwijzend naar de bijnaam van het land (blauwgeel). "Nederland bezorgt Zweden een nederlaag in de tweede groepswedstrijd van het WK. Nederland overklaste ons."

Ruimte

De schrijver merkt op dat Nederland vaak te veel ruimte kreeg om met veel passes over de grond aanvallen op te bouwen. "De laatste twee goals leken op elkaar. Zowel Cody Gakpo als Crysencio Summerville kregen erg veel ruimte, vorodat ze hun schot naast de linkerpaal mikten."

Daarna houdt de krant de moed erin: tegen Japan kan ook een kleine nederlaag genoeg zijn om toch door te gaan. Immers gaan er 8 van de 12 nummers 3 naar de laatste 32.

Fan of the match

Het Svenska Dagbladet heeft het over een 'fiasco'. De schrijver haalt aan wat een Zweedse tv-commentator zei: "Houston, we have a problem." Analist Anders Lindblad zegt: "De aanval van Zweden is goed. Maar de laatste linie is echt wanhopig slecht, zowel op collectief als individueel niveau."

Een verslaggever schat in dat 80 procent van het publiek op de hand was van Nederland. In de rust werd er een prijsje uitgereikt: "Fan of the match". De verslaggever meldt: "Helaas ging die prijs niet naar een Zweedse fan. Die ging naar een irritante Nederlander, natuurlijk, gekleed in een oranje pak."

WK voetbal 2026

Het Nederlands elftal kan een plek in de zestiende finales van het WK nauwelijks meer ontgaan na de ruime zege op Zweden (5-1). Brian Brobbey en Cody Gakpo scoorden tweemaal in een oranje gekleurd Houston Stadium.

Oranje heeft nu 4 punten en speelt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië om de groepswinst van een toernooi waarin ook de beste acht nummers 3 de poulefase overleven. Japan en Tunesië, de andere tegenstanders in de poule, spelen zondag in de Nederlandse ochtend tegen elkaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover