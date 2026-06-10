Justin Kluivert was dolgelukkig toen bleek dat hij op tijd fit was voor het WK voetbal met Oranje. Hij werd in zijn revalidatie gesteund door zijn vrouw Shanna Taihuttu. De twee staan nu stil bij een bijzondere mijlpaal.

Dat doet de aanvallende middenvelder van Bournemouth met een Instagram Story. Hij deelt een foto van hemzelf en zijn vrouw, die een schitterende ring om haar vinger draagt. Ze zijn namelijk twee jaar getrouwd.

De twee zullen die mijlpaal niet samen kunnen vieren. Kluivert vloog dinsdag namelijk met de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman naar Kansas City, de thuisbasis van Oranje tijdens het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Toch zet hij Taihuttu dus via sociale media in het zonnetje.

Kluivert vertelde eerder tegen Sportnieuws.nl over zijn trouwdag. "Ik ben nooit echt gespannen, maar op het moment zelf kreeg ik wel echt kriebels. Dit is niet normaal: speel je de grootste wedstrijden en krijg je hier stress over, haha.” Het was een moment om nooit te vergeten, zei de 27-jarige. “Het weer was ook perfect, het had niet beter gekund. Ik ben echt verliefd, dat is een mooi gevoel.” Kluivert en Taihuttu hebben samen ook een dochter: Giselle.

Rentree na blessure

De voetballer maakte eind mei zijn rentree op het veld na een zware knieblessure en is dus net op tijd fit voor het WK. Zijn eerste speelminuten voor Bournemouth waren erg emotioneel. Zijn vader Patrick en zijn vrouw waren aanwezig om het moment samen met hem te beleven.

Kluivert speelde tot nu toe 12 interlands voor Oranje. Hij kan op het WK zijn debuut maken op een eindtoernooi.

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