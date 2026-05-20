Justin Kluivert maakte dinsdag na een zware blessure zijn rentree bij Bournemouth. Een emotioneel moment voor de topvoetballer, die na afloop van de wedstrijd tegen Manchester City in tranen was. Gelukkig waren zijn vrouw en vader er om hem te steunen.

Kluivert kwam in het duel tegen Manchester City na 75 minuten bij een 1-0 voorsprong het veld op. Hij maakt zijn eerste minuten sinds zijn zware knieblessure. De elfvoudig Oranje-international moest geopereerd worden en keerde begin vorige maand al individueel terug op het trainingsveld. Hij hoopt bondscoach Ronald Koeman er nog van te kunnen overtuigen hem mee te nemen naar het WK.

Ontroerende beelden

Zijn terugkeer was in ieder geval erg emotioneel voor de 27-jarige. Na afloop van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen stond hij in tranen op het veld. Zijn vrouw Shanna Taihuttu was erbij om hem te troosten. Ze gaf hem een kus en Kluivert droogde zijn ogen aan zijn shirt.

Vervolgens valt hij huilend zijn vader Patrick in de armen. De ex-topvoetballer houdt zijn zoon stevig vast. De ontroerende beelden zorgen ook voor liefdevolle reacties op sociale media. Ook het officiële account van het Nederlands elftal OnsOranje laat een hartje achter.

Interlandcarrière

Justin Kluivert heeft tot nu toe elf interlands gespeeld voor Oranje, maar kwam nog nooit in actie op een eindtoernooi. Zijn vader weet wel hoe dat is. De oud-speler van Ajax en FC Barcelona speelde in totaal 79 keer voor het Nederlands elftal, waarvan 13 wedstrijden op een EK of WK.

WK voetbal

Bondscoach Koeman maakt op 27 mei zijn selectie voor het WK bekend. Nederland speelt de eerste wedstrijd op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada op 14 juni tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

