Ruud Gullit heeft op sociale media een opmerkelijke statement moeten maken. Het Nederlandse voetbalicoon zag tot zijn afgrijzen dat er op onder meer X kritische quotes verschenen die gericht waren aan Gianni Infantino. Er werd door de plaatsers beweerd dat het uitspraken van Gullit waren, maar hij weerspreekt dat in een fel bericht.

Wat is er precies aan de hand? Enkele gebruikers op X met veel volgers claimden in een 'exclusief' bericht dat Gullit zich kritisch had uitgelaten richting FIFA-baas Gianni Infantino. Gullit zou hebben beweerd dat Infantino moet overwegen zich terug te trekken als baas van de voetbalbond. Ook worden incidenten zoals het weigeren van de Somalische scheidsrechter aan de Amerikaanse grens aangehaald om dat kracht bij te zetten.

Niet de woorden van Ruud Gullit

Het bericht ging viral en werd op X meer dan een miljoen keer bekeken. Het probleem: Gullit heeft dit helemaal niet gezegd. De ex-topspeler van onder meer Feyenoord, PSV, AC Milan en het Nederlands elftal laat dat in een duidelijk statement op Instagram merken aan zijn miljoenenpubliek.

"Ik wil het heel duidelijk maken dat dit mijn woorden niet zijn en dat ik op geen enkele manier betrokken ben bij ook maar iets dat met deze uitspraken te maken heb. Het feit dat je, zonder te verifiëren, een quote aan iemand kan toeschrijven, shockeert me", schrijft Gullit.

Klemmende oproep van Ruud Gullit

"Dit zijn mijn woorden niet en ik distantieer me dan ook van deze publicatie." De voormalig topvoetballer doet een klemmende oproep aan degene die het neppe bericht de wereld in bracht. "Verwijder dit alsjeblieft."

Ruud Gullit sprak met Sportnieuws.nl

In aanloop naar het WK voetbal sprak Sportnieuws.nl met Gullit over het toernooi. Hij had in dat gesprek alle vertrouwen in een sterk toernooi van het Nederlands elftal, dat geleid wordt door zijn generatiegenoot Ronald Koeman. "Het geluk aan je kont hebben, dat is heel belangrijk", stelde Gullit. "Vooral in de eerste rondes moet je niet goed spelen, maar wel nipt winnen. Je moet zorgen dat landen denken: ach, zo goed zijn ze niet."

Lees hier het statement van Gullit op zijn Instagram-kanaal.

i Ruud Gullit voelde zich genoodzaakt om duidelijkheid te verschaffen over neppe quotes die verschenen © Instagram Ruud Gullit

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