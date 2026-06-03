Memphis Depay heeft woensdag een mooie mijlpaal bereikt in de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije in aanloop naar het WK voetbal. Hij evenaart ex-voetballer Rafael van der Vaart met zijn 109e interland.

De 32-jarige aanvaller van Corinthians verving halverwege de wedstrijd met Algerije Crysencio Summerville. Hij kwam daarmee qua aantal interlands op gelijke hoogte met Rafael van der Vaart. Depay debuteerde in oktober 2013 in het door Oranje met 2-0 gewonnen uitduel met Turkije.

Slechts drie internationals speelden meer wedstrijden voor het Nederlands elftal dan Depay en Van der Vaart. Dat zijn Wesley Sneijder (134), Edwin van der Sar (130) en Frank de Boer (112). De top 10 wordt compleet gemaakt door Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).

Fitheid

Depay was op het laatste moment fit genoeg om onderdeel uit te maken van de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij kampte lange tijd met een bovenbeenblessure, maar kan dus wel spelen in het oefenduel in De Kuip. "Ik heb heel hard getraind. Het gevoel zegt dat het goed zit. Ik voel me goed en ben blij dat ik bij de groep ben", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.

Debutaten

Er kwamen woensdag ook twee debutanten in actie. Summerville kwam voor het eerst in actie met het Nederlands elftal. Keeper obin Roefs heeft ook zijn debuut gemaakt. De 23-jarige doelman van Sunderland kwam in de thuiswedstrijd tegen Algerije na rust als vervanger van Bart Verbruggen in het veld.

Roefs is de 35e speler die zijn debuut maakt onder leiding van Koeman. Hans Hateboer was op 23 maart 2018 de eerste en Summerville woensdag de 34e. Van de huidige WK-selectie van het Nederlands elftal heeft nu iedereen minimaal één interland gespeeld. Memphis is met zijn 109 interlands de meest ervaren speler.

WK voetbal

Nederland begint op 14 juni aan het WK met de wedstrijd tegen Japan in Groep F. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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