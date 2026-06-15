Bartina Koeman deed in aanloop naar het WK voetbal uit de doeken hoe ze omgaat met haar chronische borstkanker én het gemis van man Ronald. Die zit momenteel immers als bondscoach van Oranje in de Verenigde Staten. Voor de aftrap van de wedstrijd Nederland - Japan zocht Bartina afleiding met een uitje in Barcelona.

Door haar behandelingen tegen haar ziekte kan Bartina Koeman niet meereizen naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 65-jarige Bartina lijdt aan uitgezaaide borstkanker en ondergaat wekelijks behandelingen. "Het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me", zei bondscoach Koeman daar onlangs over.

Afleiding in Barcelona

De vrouw van de bondscoach weet als geen ander hoe ze met zware tegenslagen moet omgaan. In 2010 werd de ziekte voor het eerst vastgesteld. Na een intensief behandeltraject leek alles onder controle, maar in 2018 keerde de kanker terug. Sindsdien ondergaat Bartina behandelingen en noemt ze haar situatie stabiel.

Ze kan ondeertussen rekenen op veel steun van haar drie kinderen: Tim, Ronald Jr. en Debbie. Met de laatstgenoemde vermaakte ze zich goed in Sitges, de kustplaats bij Barcelona waar de familie een huis in de buurt heeft. Van daaruit deelde ze zondag via sociale media enkele persoonlijke momenten. Zo plaatste ze een foto van haar kleinkinderen met daarbij de tekst 'mijn' en drie hartjes. Ook verscheen er een beeld van een diner met haar dochter Debbie en schoonzoon Jesse Tunderman.

Heftig verhaal over EK

In een uitgebreid interview met De Telegraaf vertelde Bartina onlangs openhartig over de chronische borstkanker waar ze al jaren mee leeft. "Tijdens het EK kreeg ik een sepsis, een bloedvergiftiging door pneumokokken. Dat ging razendsnel. Met spoed naar de intensive care, antibiotica, alle toeters en bellen. Als ik op dat moment niet in Nederland zat, was ik er waarschijnlijk niet meer geweest."

Bondscoach Koeman heeft nog wel een klein beetje hoop dat zijn vrouw alsnog naar het WK kan afreizen. "Als we de finale halen, mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou wel het ultieme zijn", zei de coach in aanloop naar het WK. Voor het Nederlands elftal begon het toernooi zondag officieel met het duel tegen Japan. Dat eindigde in 1-1.

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