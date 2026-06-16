Donyell Malen heeft naast voetbal nog een andere grote passie: auto's. Hij heeft zelf een aantal unieke exemplaren in zijn bezit en deelt die voor het eerst met het publiek.

De auto's van Malen staan gestald in een 'geheime garage', zo onthult de aanvaller van AS Roma in een video van DAY1. Die is zo geheim, dat zelfs de Oranje-international sommige van de wagens daar pas voor het eerst ziet.

Hij deelt de liefde voor auto's met zijn vader en heeft zijn collectie zorgvuldig samengesteld. Veel van de wagens hebben ook een sentimentele waarde voor de voetballer. "Ik denk dat er veel voetballers zijn met een passie voor auto's. Maar zo over de top als ik denk ik maar weinig." Zijn teamgenoten moeten ook weleens om de 'verslaving' van Malen lachen, als hij bijvoorbeeld weer op AutoScout zit te scrollen.

Ongeluk

In de garage zijn modellen van BMW, Ferrari, Porsche en zelfs rally-auto's te vinden opgeslagen. Maar één auto ontbreekt. "Die heeft het niet heeft gehaald. Hij leeft nog wel, maar ik had heel veel pech", doelt Malen op een ongeluk. "Ik had hem pas drie weken, maar het is wel mijn eigen schuld."

"In Italië zijn de borden soms niet helemaal duidelijk en ik kende de weg niet. Ik reed door en ineens besefte ik: dit is een kruispunt. Maar toen was het al te laat", vertelt hij.

Muziek

Naast zijn passie voor auto's, heeft Malen ook nog een andere hobby. Hij is groot fan van housemuziek en heeft onlangs ook leren draaien. Maar in de kleedkamer van het Nederlands elftal is de 27-jarige niet de dj. "Gordon: Never Nooit Meer voor een wedstrijd, dat gaat niet toch?", zegt hij met een lach. Hij zet het nummer van de Nederlandse zanger wel aan in de auto.

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