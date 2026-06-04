Het Nederlands elftal verloor woensdag de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal, maar ook bij de aanstaande tegenstanders verloopt de voorbereiding allesbehalve vlekkeloos. Japan, de eerste tegenstander van Oranje op het WK, moest door een noodsituatie zelfs uitwijken.

Nederland vliegt donderdag richting de Verenigde Staten, maar Japan zit al in Noord-Amerika. De eerste WK-tegenstander van Oranje heeft Nashville al basis, maar besloot om eerst nog een paar dagen een trainingskamp te beleggen in Mexico. Daar werd het echter geconfronteerd met een noodsituatie.

Slechte kwaliteit van trainingsveld

Japan hoopte in Monterrey goed te kunnen wennen aan de omstandigheden voor het WK, maar het Aziatische land heeft daar naar een andere trainingsaccommodatie over moeten stappen vanwege de kwaliteit van het voetbalveld. Volgens ESPN zijn er te veel gebreken op de velden van Tigres UANL.

Het land moest door de slechte kwaliteit van het trainingsveld plotseling op zoek naar een andere locatie om zich voor te bereiden op het WK. Dat lijkt te zijn gelukt, want de Japanse voetballers wijken naar verluidt uit naar de velden van Club de Futbol Monterrey. Daarmee hebben ze nog geluk, want als er geen alternatief was geweest, hadden ze hun trainingskamp vervroegd moeten afbreken

Ook Nederland belegt na aankomst in Noord-Amerika eerst nog een trainingskamp in een ander gebied dan waar de WK-duels worden gespeeld. Oranje brengt de eerste dagen door in New York en speelt op maandag 8 juni daar nog een oefenduel tegen Oezbekistan. Daarna vliegt de selectie van Ronald Koeman naar Kansas City. Daar is het basiskamp van het Nederlands elftal.

Rommelige aanloop voor alle teams

Japan is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op 14 juni in Dallas. In groep F zitten verder Zweden en Tunesië. Alle vier de landen lijken momenteel niet de ideale voorbereiding te hebben.

Waar Japan dus met logistieke problemen te maken had, ging het bij de andere drie teams mis op het veld. Oranje verloor woensdag in eigen huis met 1-0 van Algerije en reist dus niet met een prettig gevoel af naar het WK. Ook Tunesië en Zweden kregen afgelopen week klop in een oefenduel. Vooral in Zweden kwam die hard aan, want zij waren volledig kansloos tegen Noorwegen.

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