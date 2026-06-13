De eerste diefstal op het WK voetbal is een feit. De Engelse nationale ploeg is slachtoffer geworden van dieven, die onder meer ballen hebben gestolen. De Amerikaanse politie doet onderzoek en heeft al verdachten opgepakt. Opvallend is dat Engeland nog niet eens in het basiskamp in Kansas City was gearriveerd, toen het misdrijf gepleegd werd.

De ploeg van coach Thomas Tuchel zou zaterdagmiddag in de staat Missouri arriveren, na een trainingskamp in Florida. Volgens Britse media werden echter al vóór de eerste training in het Swope Soccer Village-complex voetbalschoenen en ballen gestolen.

'Twee mogelijke betrokkenen zijn opgepakt'

De Britse voetbalbond FA bevestigde het incident, maar gaf geen verdere details omdat de politie de zaak al onderzoekt. De politie van Kansas City verklaarde tegenover de Daily Mail: "We onderzoeken de mogelijke diefstal van uitrusting uit een teamvoertuig dat in Kansas City arriveerde. Bij aankomst bleek dat er enkele spullen ontbraken. Het onderzoek loopt en twee mogelijke betrokkenen zijn opgepakt."

Het Engelse nationale team werkt zaterdag de eerste training af in het Swope Soccer Village-complex. The Three Lions speelt op woensdag 17 juni de eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Kroatië in Dallas Stadium. Daarna volgen in Groep L confrontaties met Ghana en Panama.

Engeland behoort tot de favorieten voor de eindzege. Op het EK twee jaar geleden werd de finale gehaald. Op het WK in Qatar in 2022 was de kwartfinale tegen Frankrijk het eindstation.

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