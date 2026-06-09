Nederland speelde maandag de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan. Het duel vond plaats in New York zonder publiek. Toch was de politie op alles voorbereid. Er werden ingrijpende veiligheidsmaatregelen getroffen, die zelfs de spelers moesten ondergaan.

Het Nederlands elftal won maandag met 2-1 van Oezbekistan dankzij twee benutte penalty's van Cody Gakpo. De wedstrijd werd gespeeld in New York, zodat de selectie van bondscoach Ronald Koeman vast kon wennen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten, dat het WK samen met Mexico en Canada organiseert.

Oranje speelde in het Icahn Stadium op Randall's Island in Manhattan. Er waren geen supporters bij aanwezig, vanwege de beperkte capaciteit en andere evenementen in New York. Toch was er volop politie aanwezig rondom het stadion. In opgedoken beelden is te zien hoe zij de nationale ploeg van Oezbekistan opwachtten.

De selectie kwam aan met de spelersbus en werd bij het uitstappen meteen gefouilleerd met een metaaldetector. De spelers en staf moesten hun zakken leegmaken en tassen inleveren. Ook die werden grondig gecontroleerd. Daarbij werden zelfs politiehonden ingezet.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

WK voetbal

Nederland is na het duel in New York vertrokken naar Kansas City. Het complex van vrouwenvoetbalclub Kansas City Current wordt daar de thuisbasis van Oranje. Vanuit daar reist de selectie ook af naar andere speelsteden Houston en Dallas.

De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal staat gepland op 14 juni en wordt gespeeld in Dallas tegen Japan. De andere tegenstanders in de groep zijn Zweden en Tunesië. Na het laatste oefenduel zijn er wel zorgen voor de wedstrijd tegen Japan. Eerste doelman Bart Verbruggen viel geblesseerd uit. Het is nog onduidelijk of hij zondag zal kunnen starten.

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