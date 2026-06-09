Ronald Koeman maakt zich op voor zijn tweede eindtoernooi als bondscoach van het Nederlands elftal. Dit keer is de 63-jarige een stuk verder van huis. Daardoor kan zijn ernstig zieke vrouw Bartina vanwege haar situatie niet mee. Ex-topvoetballer Wim Kieft gunt Koeman een waardig einde van zijn avontuur bij Oranje.

Koeman heeft al heel wat voor de kiezen gehad. In 2020 werd hij zelf getroffen door een hartinfarct. Ook zijn vrouw is al langere tijd ziek. In 2010 kreeg zij voor het eerst de diagnose borstkanker. Daarvoor moest ze een lang traject ondergaan met operaties, chemotherapie en bestralingen. Dat leek succesvol te zijn afgerond.

Acht jaar later keerde de kanker echter terug. Opnieuw moest ze het zware traject doorlopen, waarna de ziekte weer enige tijd verdween. In 2023 bleek dat Bartina Koeman kampte met chronische kanker. Eind vorig jaar waren er uitzaaiingen naar de lever, maar de behandelingen sloegen goed aan. In een recent interview met De Telegraaf vertelde de vrouw van Koeman dat ze "stabiel" is. Wel kan ze door haar situatie niet mee naar het WK en leeft ze van dag tot dag.

Hoop op mooi einde bij Oranje voor Ronald Koeman

Het aangrijpende verhaal van de bondscoach wordt ook besproken in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Wat er allemaal voorbij is gekomen rond de vrouw van Ronald Koeman, dan zou je hem en zijn vrouw toch gunnen dat hij een goed WK meemaakt. En dat hij daarna lekker met haar gaat genieten en het fijn heeft. Het zou me niet verbazen als hij zegt dat hij er klaar mee is", aldus Kieft.

"Ze wonen toch ook hartstikke leuk in Barcelona, ze hebben het daar prima naar hun zin", gaat René van der Gijp verder. "Het zou mooi zijn als hij het kan afsluiten met een goed resultaat", vindt Michel van Egmond.

"Ook zonde dat hij zo'n vervelende tijd heeft gehad bij Barcelona", zegt Van der Gijp. Koeman was daar trainer in de coronaperiode, toen de stadions leeg waren. "Zonde, man."

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