Voor Erling Haaland kon het WK voetbal niet beter beginnen. De Noorse topspits is met zijn land na twee zeges zeker van de volgende ronde en had daar een groot aandeel in met vier doelpunten. De vriendin van Haaland was na afloop van de 3-2 winst tegen Senegal dan ook erg trots op haar geliefde en deelde dat met de hele wereld. Daar kreeg ze een opvallende reactie op van haar vriend.

Haaland scoort er niet alleen in clubverband op los, want ook bij het nationale team weet hij makkelijk het doel te vinden. Op dit WK heeft hij er na twee duels al vier in liggen en in totaal staat hij zelfs al op 59 doelpunten in 52 interlands.

Ook tegen Senegal was de Noor weer trefzeker. Nadat oud-Feyenoorder Marcus Pedersen de score had geopend, maakte Haaland de 2-0. Later schoot hij ook nog de 3-1 binnen voor de Noren, die uiteindelijk met 3-2 wonnen. Door de zege is Noorwegen zeker van de volgende ronde en strijdt het in het laatste groepsduel tegen Frankrijk (eveneens zes punten) om de eerste plek.

Trotse vriendin Haaland krijgt opvallende reactie

Haaland, die ook al twee keer had gescoord tijdens de 4-1 zege op Irak, was dus wederom de grote man bij Noorwegen en daar genoot zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen met volle teugen van. Zij zat in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Senegal en droeg natuurlijk zelf een shirt van Noorwegen met de naam van haar partner op de rug.

Na afloop van de wedstrijd zocht Haaland zijn vriendin op en daar poseerden ze samen voor een foto. Een trotse Isabella deelde die vervolgens op Instagram en hield het bijschrift lekker kort. De Noorse besloot om enkel een hartje bij het bericht te zetten.

Het bericht viel goed in de smaak bij haar 244.000 volgers, want binnen no-time werd het bericht meer dan 150.000 keer geliket. Ook kwamen er een hoop reacties op. Eentje daarvan was van haar geliefde en hij liet een opvallende reactie achter. 'Sexy', was de simpele boodschap van Haaland aan het adres van zijn partner, met wie hij één kind heeft.

Clash met Mbappé

Haaland komt in het laatste groepsduel op het WK overigens iemand tegen die net zo goed op dreef is als hijzelf. Noorwegen speelt dan tegen Frankrijk en daar staat Kylian Mbappé na twee wedstrijden eveneens op vier doelpunten.

Haaland en Mbappé zijn desondanks niet de topscorers van het toernooi. Dat is Lionel Messi met vijf goals. De Argentijn is ook de WK-topscorer aller tijden.

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