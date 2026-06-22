Kylian Mbappé en Ester Expósito zijn nog niet officieel naar buiten gekomen met hun relatie. Maar Franse media weten het zeker: de Franse superster is een setje met de Spaanse actrice Ester Expósito. Juist dat gebrek aan heldere statements voedt de geruchtenmolen. Expósito was genoodzaakt om daarop te reageren.

De aanvaller van Real Madrid en het Franse elftal is al diverse keren gespot in het gezelschap van Ester Expósito. Bijvoorbeeld tijdens een trip op Ibiza. Ook geeft hij steevast liefdevolle reacties op posts die Ester Expósito plaatst op haar socials.

Intens

De journaliste Valeria Ros zei in een podcast van RTVE dat de Spaanse, toen ze Mbappé voor de eerste keer ontmoette, niet wist wie hij was. "Hun relatie is intens en gepassioneerd. Mbappé is tot over zijn oren verliefd. Hij is echt in de wolken. Expósito maakt hem helemaal gek en hij weet niet wat hem overkomt. Hij is zó verliefd dat hij alleen nog maar denkt aan haar. Toen hij met haar kennismaakte, zei ze: "Sorry, ik weet niet wie jij bent." Dat was vast een shock voor de voetballende superster."

Volgens de Franse site Next.plz heeft de Spaanse gereageerd op dat verhaal. "Het is niet waar dat ik Kylian Mbappé niet herkende toen ik hem ontmoette. Nee, nee. Natuurlijk wist ik wel wie hij was. Dat is het soort onzin dat mensen verzinnen. Het soort onzin dat mensen op social media zetten. Maar het is niet waar."

Real Madrid

De site The Chosun komt met de onthulling dat Mbappé in zijn jacht op de Spaanse hulp kreeg van teamgenoten bij Real Madrid. Journaliste Letizia Requejo zei: "Ik hoorde dat Mbappé erg geïnteresseerd was in de actrice. Hij vroeg zelfs naar haar in de kleedkamer. Hij verzamelde informatie en hun contact begon via sociale media."

Record

Lionel Messi is met 18 doelpunten de nieuwe topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen voetbal bij de mannen. Er is op dit toernooi nog wel concurrentie. De Franse sterspeler Kylian Mbappé staat na twee treffers in zijn eerste wedstrijd tegen Senegal (3-1) op veertien WK-doelpunten. Mbappé voetbalde dat aantal in slechts drie toernooien bij elkaar. Maandag maakte hij tegen Irak zijn 15e.

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