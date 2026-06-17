Topvoetballer Lionel Messi heeft veel indruk gemaakt tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK voetbal. Hij scoorde drie keer en brak meerdere records. Zelfs zijn vrouw Antonela Roccuzzo was vol ongeloof.

Roccuzzo zat met haar drie zoons, Thiago (13), Mateo Messi (10) en Ciro (8) in het stadion. Het gezin woont in de Verenigde Staten, waar Messi speelt bij Inter Miami, en maakte een uitstapje naar Kansas City voor het eerste WK-duel van Argentinië.

Messi maakte meteen veel indruk. De 38-jarige superster scoorde drie keer en evenaarde zo het WK-doelpuntenrecord van Miroslav Klose. Bovendien is hij de eerste speler ooit die zes WK's op rij in actie komt. Hij maakte zijn debuut op het wereldtoneel tijdens het WK van 2006 in Duitsland en was er ook bij in Zuid-Afrika 2010, Brazilië 2014, Rusland 2018 en uiteindelijk het absolute hoogtepunt in Qatar in 2022. Daar won Argentinië de wereldtitel.

'Je bent ongelooflijk'

Roccuzza plaatste na afloop van de wedstrijd een foto met haar zoons vanuit het stadion en glimt van trots. "Let's go Argentinië. Altijd met jou", schrijft ze aan haar man. "Je bent ongelooflijk."

Het stel heeft sinds 2009 een relatie. De twee kenden elkaar al van hun kindertijd in Rosario, maar pas jaren later werd de liefde officieel. In 2017 trouwden ze. Roccuzzo werkt als influencer en model. Ze heeft 39,4 miljoen volgers op Instagram.

Twijfels over WK

Messie kon zelf ook amper geloven dat zijn eerste wedstrijd zo succesvol is verlopen. "Als kind had ik me nooit kunnen voorstellen wat ik allemaal zou gaan meemaken", zei hij na afloop de 3-0 overwinning op Algerije.

De aanvaller speelde zijn 200e interland en onthulde dat hij lang heeft getwijfeld of hij wel aan zijn zesde WK mee zou doen. "Dit alles is een extraatje. Ik heb alles bereikt en meer, en ik geniet ervan. Van dit geweldige team en van het gevoel weer helemaal in mijn element te zijn op het veld, precies zoals ik dat altijd al zo mooi heb gevonden", zei Messi.

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