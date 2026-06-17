Lionel Messi (38) krijgt na zijn historische WK-optreden een ware lofzang van Sportnieuws.nl-analisten Robert Maaskant en Hedwiges Maduro. De Argentijn maakte indruk met een hattrick, evenaarde het WK-doelpuntenrecord van Miroslav Klose en zorgde ervoor dat de analisten woorden tekortkwamen. "Dat doe je normaal met kleine kinderen", klonk het.

Op 38-jarige leeftijd blijft Messi records breken op het hoogste podium van het internationale voetbal. "Ik ga nu een gewaagde uitspraak doen: Lionel Messi is nu écht de allergrootste ooit, groter dan Diego Maradona", opent Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Ik ben altijd kamp Ronaldo geweest, maar wat Messi nu heeft gedaan..."

Twijfel over kunnen van Messi

Door onder meer een blessure van Messi waren er de afgelopen maanden twijfels ontstaan of hij nog hetzelfde niveau kon halen als tijdens zijn vorige WK’s. "Ik heb helemaal geen enkele twijfel gehad over Messi, ook niet nu hij bij Inter Miami speelt. Als je ziet wat hij daar nog steeds doet met de bal, dat is gewoon buitenaards. Zijn techniek, snelheid en hoe hij hard en precies hij afwerkt", somt Maduro op.

Maduro vs Messi

De oud-topvoetballer, die onder meer uitkwam voor Valencia en Sevilla, stond in zijn periode bij Barcelona liefst acht keer tegenover Messi. "Hij heeft weleens een sologoal gemaakt en dat het hele Camp Nou losging…", noemt Maduro als één van zijn mooiste herinneringen. "Hoe snel hij beweegt, wendt en keert, dat heb ik nooit gezien bij een mens. Ik heb ook tegen Cristiano Ronaldo gespeeld, maar dan kon je nog wel een bal afpakken. Bij Messi heb ik volgens mij nog nooit een bal afgepakt, dat was onmogelijk."

Boze Lionel Messi

Daarna deelt Maduro nog een opvallende anekdote. "Ik heb later ook nog teamgenoten van Messi gesproken en dan hoor je verhalen…", gaat de ex-international verder. "Op een gegeven moment was hij zó goed dat trainers zelfs expres niet floten als er een overtreding op hem werd gemaakt, zodat de partijtjes nog een beetje spannend bleven."

"Maar dan werd Messi boos en ging hij de bal ophalen bij de keeper, dribbelde hij iedereen voorbij en dan scoorde die ook nog. Dat doe je normaal met kleine kinderen, maar hij deed het met FC Barcelona-spelers. Dat is toch geweldig?", lacht Maduro.

Getriggerde Cristiano Ronaldo

Maduro vraagt zich af hoe Cristiano Ronaldo naar de show van Messi heeft gekeken. "Dat is natuurlijk altijd een strijd geweest in hun tijd bij FC Barcelona en Real Madrid. Misschien zat hij nu ook wel te kijken en dan ziet hij Messi een hattrick maken, dan ben ik toch benieuwd: wat gaat hij met Portugal doen?", vraagt Maduro zich lachend af. Portugal speelt woensdagavond om 19.00 uur tegen Congo.

Bekijk hieronder de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen een fenomenale Lionel Messi, die volgens de heren Diego Maradona nu definitief heeft overtroffen, en genoten van Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé.

Ook komt de mooie transfer van Jan Paul van Hecke voorbij en discussiëren Maduro en Maaskant over de 'te lieve' staf van het Nederlands elftal. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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