Spanje begint de jacht op een nieuwe wereldtitel vanuit Groep H. Daarin nemen de Spanjaarden het achtereenvolgens op tegen het Nederlands getinte Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay. Volg hier het programma en de stand in de poule van Spanje en haar tegenstanders.

Spanje geldt bij de bookmakers als dé favoriet. Zij trappen de campagne af op 15 juni om 18.00 uur tegen Kaapverdië. De Spanjaarden kunnen dan waarschijnlijk nog niet beschikken over sterspeler Lamine Yamal, die nog niet helemaal fit is. Voor Kaapverdië wordt het hun debuut op het mondiale eindtoernooi. De Blauwe Haaien hebben met Deroy Duarte, Laros Duarte, Dailon Livramento, Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues zes spelers in de selectie die in Nederland zijn geboren.

De groep wordt compleet gemaakt door Saoedi-Arabië en Uruguay. De Arabieren zijn er voor de zevende keer bij en mogen in 2034 zelfs het WK organiseren. Uruguay won in een ver verleden als eens twee keer de WK-titel, maar kwam de afgelopen edities niet ver. De formatie van bondscoach Marcelo Bielsa reist naar het toernooi af zonder vedette Luis Suarez. Hij werd niet geselecteerd.

Programma Groep H

15 juni om 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië

16 juni om 00.00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay

21 juni om 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië

22 juni om 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni om 02.00 uur: Uruguay - Spanje

27 juni om 02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep H

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