WK VOETBAL

Programma WK voetbal | Mexico, Verenigde Staten en Canada spelen tweede groepsduel, Nederland - Zweden zaterdag

Redactie Sportnieuws.nl • 18 juni 2026 om 07:52 / Update: 1 uur geleden
Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
Programma WK voetbal | Mexico, Verenigde Staten en Canada spelen tweede groepsduel, Nederland - Zweden zaterdag
i

Bondscoach Ronald Koeman en assistent Ruud van Nistelrooij op het WK voetbal met het Nederlands elftal. Dit is het programma. ©Getty Images

Stel Sportnieuws.nl als voorkeursbron in op Google
Redactie Sportnieuws.nl • 18 juni 2026 om 07:52 / Update: 1 uur geleden

Het WK voetbal in Mexico, Verenigde Staten en Canada is het grootste WK ooit met 48 landen. Er worden liefst 104 duels gespeeld in de drie organiserende landen en het Nederlands elftal is erbij. Vanwege het tijdsverschil zijn er gekke aftraptijden in het programma. Check hieronder alle wedstrijden en wanneer ze worden gespeeld.

Van 11 juni tot en met 19 juli zijn er bijna dagelijks wedstrijden te zien op het WK voetbal, want het programma zit propvol. Check hieronder het volledige programma. Op onze speciale WK voetbal-pagina blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, de uitslagen en krijg je antwoord op al je vragen over het WK.

Programma WK voetbal

Alle landen zijn nu één keer aan de beurt geweest en dat leverde een hoop verrassingen op. Zo wonnen Oranje, Spanje, Portugal, België, Brazilië en Marokko hun eerste duel niet. In de tweede groepswedstrijd moeten die toplanden dus aan de bak. Voor Duitsland, Engeland, Frankrijk, Argentinië, de Verenigde Staten en Noorwegen begon het WK juist uitstekend.

Donderdag 18 juni

01.00 uur: Ghana - Panama (Groep L)
04.00 uur: Oezbekistan - Colombia (Groep K)
18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika (Groep A)
21.00 uur: Zwitserland - Bosnië (Groep B)

Vrijdag 19 juni

00.00 uur: Canada - Qatar (Groep B)
03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea (Groep A)
21.00 uur: Verenigde Staten - Australië (Groep D)

Zaterdag 20 juni

00.00 uur: Schotland - Marokko (Groep C)
02.30 uur: Brazilië - Haïti (Groep C)
05.00 uur: Turkije - Paraguay (Groep D)
19.00 uur: Nederland - Zweden (Groep F)
22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust (Groep E)

Zondag 21 juni

02.00 uur: Ecuador - Curaçao (Groep E)
06.00 uur: Tunesië - Japan (Groep F)
18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië (Groep H)
21.00 uur: België - Iran (Groep G)

Maandag 22 juni

00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië (Groep H)
03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte (Groep G)
19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk (Groep J)
23.00 uur: Frankrijk - Irak (Groep I)

Dinsdag 23 juni

02.00 uur: Noorwegen - Senegal (Groep I)
05.00 uur: Jordanië - Algerije (Groep J)
19.00 uur: Portugal - Oezbekistan (Groep K)
22.00 uur: Engeland - Ghana (Groep L)

Woensdag 24 juni

01.00 uur: Panama - Kroatië (Groep L)
04.00 uur: Colombia - Congo (Groep K)

21.00 uur: Zwitserland - Canada (Groep B)
21.00 uur: Bosnië - Qatar (Groep B)

Donderdag 25 juni

00.00 uur: Marokko - Haïti (Groep C)
00.00 uur: Schotland - Brazilië (Groep C)

03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea (Groep A)
03.00 uur: Tsjechië - Mexico (Groep A)

22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust (Groep E)
22.00 uur: Ecuador - Duitsland (Groep E)

Vrijdag 26 juni

01.00 uur: Tunesië - Nederland (Groep F)
01.00 uur: Japan - Zweden (Groep F)

04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten (Groep D)
04.00 uur: Paraguay - Australië (Groep D)

21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk (Groep I)
21.00 uur: Senegal - Irak (Groep I)

Zaterdag 27 juni

02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië (Groep H)
02.00 uur: Uruguay - Spanje (Groep H)

05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België (Groep G)
05.00 uur: Egypte - Iran (Groep G)

23.00 uur: Panama - Engeland (Groep L)
23.00 uur: Kroatië - Ghana (Groep L)

Zondag 28 juni

01.30 uur: Colombia - Portugal (Groep K)
01.30 uur: Congo - Oezbekistan (Groep K)

04.00 uur: Algerije - Oostenrijk (Groep J)
04.00 uur: Jordanië - Argentinië (Groep J)

21.00 uur: Wedstrijd knock-outfase

Maandag 29 juni

19.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
22.30 uur: Wedstrijd knock-outfase

Dinsdag 30 juni

03.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
19.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
23.00 uur: Wedstrijd knock-outfase

Woensdag 1 juli

03.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
18.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
22.00 uur: Wedstrijd knock-outfase

Donderdag 2 juli

02.00 uur: Wedstrijd knock-outfase:
21.00 uur: Wedstrijd knock-outfase

Vrijdag 3 juli

01.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
05.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
20.00 uur: Wedstrijd knock-outfase

Zaterdag 4 juli

00.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
03.30 uur: Wedstrijd knock-outfase
19.00 uur: Achtste finale
23.00 uur: Achtste finale

Zondag 5 juli

22.00 uur: Achtste finale

Maandag 6 juli

02.00 uur: Achtste finale
21.00 uur: Achtste finale

Dinsdag 7 juli

02.00 uur: Achtste finale
18.00 uur: Achtste finale
22.00 uur: Achtste finale

Woensdag 8 juli

Geen WK voetbal!

Donderdag 9 juli

22.00 uur: Kwartfinale 1

Vrijdag 10 juli

21.00 uur: Kwartfinale 2:

Zaterdag 11 juli

23.00 uur: Kwartfinale 3

Zondag 12 juli

03.00 uur: Kwartfinale 4

Maandag 13 juli

Geen WK voetbal!

Dinsdag 14 juli

21.00 uur: Halve finale 1

Woensdag 15 juli

21.00 uur: Halve finale 2

Donderdag 16 juli

Geen WK voetbal!

Vrijdag 17 juli

Geen WK voetbal!

Zaterdag 18 juli

23.00 uur: Troostfinale

Zondag 19 juli

21.00 uur: Finale WK voetbal

WK voetbalNederlands elftalCuraçaoRonald KoemanDick Advocaat
Volg Sportnieuws.nl op Google Discover