Het WK voetbal in Mexico, Verenigde Staten en Canada is het grootste WK ooit met 48 landen. Er worden liefst 104 duels gespeeld in de drie organiserende landen en het Nederlands elftal is erbij. Vanwege het tijdsverschil zijn er gekke aftraptijden in het programma. Check hieronder alle wedstrijden en wanneer ze worden gespeeld.
Van 11 juni tot en met 19 juli zijn er bijna dagelijks wedstrijden te zien op het WK voetbal, want het programma zit propvol. Check hieronder het volledige programma. Op onze speciale WK voetbal-pagina blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, de uitslagen en krijg je antwoord op al je vragen over het WK.
Programma WK voetbal
Alle landen zijn nu één keer aan de beurt geweest en dat leverde een hoop verrassingen op. Zo wonnen Oranje, Spanje, Portugal, België, Brazilië en Marokko hun eerste duel niet. In de tweede groepswedstrijd moeten die toplanden dus aan de bak. Voor Duitsland, Engeland, Frankrijk, Argentinië, de Verenigde Staten en Noorwegen begon het WK juist uitstekend.
Donderdag 18 juni
01.00 uur: Ghana - Panama (Groep L)
04.00 uur: Oezbekistan - Colombia (Groep K)
18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika (Groep A)
21.00 uur: Zwitserland - Bosnië (Groep B)
Vrijdag 19 juni
00.00 uur: Canada - Qatar (Groep B)
03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea (Groep A)
21.00 uur: Verenigde Staten - Australië (Groep D)
Zaterdag 20 juni
00.00 uur: Schotland - Marokko (Groep C)
02.30 uur: Brazilië - Haïti (Groep C)
05.00 uur: Turkije - Paraguay (Groep D)
19.00 uur: Nederland - Zweden (Groep F)
22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust (Groep E)
Zondag 21 juni
02.00 uur: Ecuador - Curaçao (Groep E)
06.00 uur: Tunesië - Japan (Groep F)
18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië (Groep H)
21.00 uur: België - Iran (Groep G)
Maandag 22 juni
00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië (Groep H)
03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte (Groep G)
19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk (Groep J)
23.00 uur: Frankrijk - Irak (Groep I)
Dinsdag 23 juni
02.00 uur: Noorwegen - Senegal (Groep I)
05.00 uur: Jordanië - Algerije (Groep J)
19.00 uur: Portugal - Oezbekistan (Groep K)
22.00 uur: Engeland - Ghana (Groep L)
Woensdag 24 juni
01.00 uur: Panama - Kroatië (Groep L)
04.00 uur: Colombia - Congo (Groep K)
21.00 uur: Zwitserland - Canada (Groep B)
21.00 uur: Bosnië - Qatar (Groep B)
Donderdag 25 juni
00.00 uur: Marokko - Haïti (Groep C)
00.00 uur: Schotland - Brazilië (Groep C)
03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea (Groep A)
03.00 uur: Tsjechië - Mexico (Groep A)
22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust (Groep E)
22.00 uur: Ecuador - Duitsland (Groep E)
Vrijdag 26 juni
01.00 uur: Tunesië - Nederland (Groep F)
01.00 uur: Japan - Zweden (Groep F)
04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten (Groep D)
04.00 uur: Paraguay - Australië (Groep D)
21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk (Groep I)
21.00 uur: Senegal - Irak (Groep I)
Zaterdag 27 juni
02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië (Groep H)
02.00 uur: Uruguay - Spanje (Groep H)
05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België (Groep G)
05.00 uur: Egypte - Iran (Groep G)
23.00 uur: Panama - Engeland (Groep L)
23.00 uur: Kroatië - Ghana (Groep L)
Zondag 28 juni
01.30 uur: Colombia - Portugal (Groep K)
01.30 uur: Congo - Oezbekistan (Groep K)
04.00 uur: Algerije - Oostenrijk (Groep J)
04.00 uur: Jordanië - Argentinië (Groep J)
21.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
Maandag 29 juni
19.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
22.30 uur: Wedstrijd knock-outfase
Dinsdag 30 juni
03.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
19.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
23.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
Woensdag 1 juli
03.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
18.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
22.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
Donderdag 2 juli
02.00 uur: Wedstrijd knock-outfase:
21.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
Vrijdag 3 juli
01.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
05.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
20.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
Zaterdag 4 juli
00.00 uur: Wedstrijd knock-outfase
03.30 uur: Wedstrijd knock-outfase
19.00 uur: Achtste finale
23.00 uur: Achtste finale
Zondag 5 juli
22.00 uur: Achtste finale
Maandag 6 juli
02.00 uur: Achtste finale
21.00 uur: Achtste finale
Dinsdag 7 juli
02.00 uur: Achtste finale
18.00 uur: Achtste finale
22.00 uur: Achtste finale
Woensdag 8 juli
Geen WK voetbal!
Donderdag 9 juli
22.00 uur: Kwartfinale 1
Vrijdag 10 juli
21.00 uur: Kwartfinale 2:
Zaterdag 11 juli
23.00 uur: Kwartfinale 3
Zondag 12 juli
03.00 uur: Kwartfinale 4
Maandag 13 juli
Geen WK voetbal!
Dinsdag 14 juli
21.00 uur: Halve finale 1
Woensdag 15 juli
21.00 uur: Halve finale 2
Donderdag 16 juli
Geen WK voetbal!
Vrijdag 17 juli
Geen WK voetbal!
Zaterdag 18 juli
23.00 uur: Troostfinale
Zondag 19 juli
21.00 uur: Finale WK voetbal
Het laatste nieuws over het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
Check hier het speelschema, met programma, uitslagen en standen.
Hier vind je alles over Oranje, van nieuws, opmerkelijke verhalen tot statistieken.
Bekijk en beluister vanaf woensdag 10 juni dagelijks onze WK voetbalpodcast.
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