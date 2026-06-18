Het Nederlands elftal heeft na de eerste WK-wedstrijd tegen Japan al een mooi doel bereikt. Er werd namelijk een bijzondere actie opgestart om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. Inmiddels is de opbrengst al ruim 25.000 euro.

De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts van Oranje worden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). Het overgrote deel van de opbrengst van alle Nederlandse veilingen gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ook de shirts van vijftien andere landen worden geveild, waaronder die van WK-debutant Curaçao.

Er wordt flink geboden op de shirts die de spelers van het Nederlands elftal zondag hebben gedragen in het eerste WK-duel met Japan. De veiling is nog niet gesloten, maar op basis van de huidige biedingen staat de teller op 25.992 euro.

Virgil van Dijk

Het shirt van Virgil van Dijk is internationaal het meest in trek. Op zijn shirt is het hoogste bod uitgebracht van 3792 euro. Op het shirt van Frenkie de Jong is 2079 euro geboden. Bij Curaçao is Livano Comenencia populair. Zijn shirt leverde al 2803 euro op.

Zweedse spits Viktor Gyökeres volgt internationaal op plek 2. Op zijn shirt is een bod van 3769 euro uitgebracht. De Mexicaanse shirts zijn ook populair. Het shirt van Gilbert Mora brengt voorlopig 3621 euro op, maar ook de shirts van Raúl Jiménez (3200 euro), Julián Andrés Quiñones (3025 euro) en Raúl Rengel (2999 euro) zijn in trek. Op het shirt van Livano Comenencia is 2803 euro geboden. Hij maakte het eerste doelpunt op het WK voor Curaçao.

WK voetbal

Nederland speelde de eerste WK-wedstrijd 2-2 gelijk tegen Japan. Zweden is zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de volgende tegenstander. Het laatste groepsduel speelt Oranje tegen Tunesië.

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