Ismael Saibari heeft Marokko in aanloop naar het WK voetbal op weg geholpen naar een zege in een oefenduel met Madagaskar. De pleog won met ruime cijfers, mede dankzij twee goals van de PSV'er.

De middenvelder, die onlangs werd gekozen tot beste speler van de Eredivisie in het afgelopen seizoen, tekende voor de eerste twee doelpunten bij de 4-0-overwinning in Rabat.

Saibari opende al in de vierde minuut de score, waarna hij twintig minuten later ook de 2-0 maakte. Soufiane Rahimi (strafschop) en Ayoub El Kaabi voerden de score in de slotfase op. El Hadary Raheriniaina van Madagaskar kreeg een late rode kaart.

Saibari werd in de rust gewisseld. Anass Salah-Eddine, zijn ploeggenoot bij PSV het afgelopen seizoen, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat stonden ook in de basis. Zij gingen in de tweede helft naar de kant.

Bayern München

De 25-jarige heeft het afgelopen seizoen ook al internationaal indruk gemaakt. Duitse topclub Bayern München heeft interesse in Saibari en er zou zelfs al een akkoord zijn op hoofdlijnen.

WK voetbal

Marokko speelt op 7 juni nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi speelt in de groepsfase van het WK tegen achtereenvolgens Brazilië, Schotland en Haïti.

Voorbereiding Oranje

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

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