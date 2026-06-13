De reis van Kansas City naar Dallas, die het Nederlands elftal zaterdag maakt, is er een die bondscoach Ronald Koeman al eerder heeft afgelegd. Op het WK voetbal van 1994 liep Oranje liefst vijf uur vertraging op, waarna Koeman zijn laatste interland speelde.

Zondag moet het gebeuren in Dallas. Een zege op Japan brengt Oranje al dicht bij de zestiende finales op het grootste WK ooit, waar ook de acht beste nummers 3 van de poule de groepsfase overleven. De selectie van Japan telt met de nieuwe aanvoerder Ko Itakura, Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu en Koki Ogawa best veel spelers die afgelopen seizoen in de wereldwijd niet hoog aangeslagen Eredivisie speelden. Toch blijkt de landenploeg lastig te verslaan.

Oranje speelt tegen Japan in het Dallas Stadium in Arlington, gelegen ruim 30 kilometer ten westen van Dallas. Koeman zwaaide af als international in een verloren kwartfinale op het WK tegen Brazilië (3-2) in de Cotton Bowl in Dallas. Brazilië nam een voorsprong door een doelpunt en assist van Romario. Oranje kwam langszij met doelpunten van Dennis Bergkamp en Aron Winter. Branco maakte het winnende doelpunt met een vrije trap die doelman Ed de Goeij volgens zijn bondscoach Dick Advocaat had moeten hebben.

Vertraging

Ook op het WK van 1994 was het heet en benauwd. Koeman had zijn haren kort laten knippen en veel spelers kregen blaren op hun voeten van het trainen op bloedheet kunstgras. Gelukkig voor Oranje heeft het Dallas Stadium een dak en airco, in tegenstelling tot de Cotton Bowl in 1994.

32 jaar geleden was er ook een hoop onrust voor de reis die Oranje moest afleggen. Toen liep de vlucht naar Dallas maar liefst vijf uur vertraging op omdat een Nederlandse journalist had gezegd dat er een bom in zijn tas zat.

Nu kan de nationale ploeg opnieuw vertraging oplopen. Er wordt namelijk noodweer voorspeld: veel onweer, overstromingen, hagelbuien en zelfs kans op tornado's. De harde wind wordt pas tegen het einde van zaterdagmiddag en 's avonds verwacht. Op dat moment is Oranje net vertrokken, want die vliegen lokale tijd om 15.30 uur.

Verbetering na oefenduels

Koeman weet hoe het Nederlands elftal beter kan presteren als hij na een training in Kansas City op het vliegtuig stapt naar Dallas, de stad waar hij op de mondiale eindronde van 1994 zijn 78e en laatste interland speelde.

Oranje moet in het eerste groepsduel zondag met Japan op het WK niet alleen scherper afwerken dan in de laatste oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1), waarin de ploeg slechts scoorde vanaf de strafschopstip. Ook de middenvelders moeten beter samenspelen.

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