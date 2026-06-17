Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek. Tijdens Nederland - Japan zat hij bij de NOS als analist en deed hij een uitspraak over Japanners die voor de nodige ophef zorgde. Daar heeft de oud-international nu op gereageerd.

De voormalig speler van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur, Real Madrid en het Nederlands elftal zag Oranje met 2-2 gelijkspelen tegen Japan. De late tegentreffer viel uit een corner waar vanuit Nederlands oogpunt het nodige misging.

Van der Vaart zag dat Micky van de Ven er niet in slaagde om zijn directe tegenstander te verdedigen. Aan het einde van zijn analyse maakte hij de beruchte opmerking. "Japannes lijken natuurlijk allemaal op elkaar, misschien dacht hij dat wel." Vervolgens voegde de 109-voudig international gauw toe dat het maar een grap was, maar het kwaad was al geschied.

Verschillende buitenlandse media pikten de uitspraak op. Het Engelse Metro noemde de opmerking 'walgelijk' en op sociale media kreeg Van der Vaart de nodige kritiek op zijn woorden.

Reactie Rafael van der Vaart

Enkele dagen na de uitspraak liet Van der Vaart van zich horen. Dat deed hij in een statement dat werd opgesteld met zijn managementteam, zo meldt The Athletic. De Amerikanen kregen het statement in handen. Daarin zegt Van der Vaart dat het nooit de bedoeling was 'iemand te beledigen, te kwetsen of te discrimineren.'

Schuldbewuste Rafael van der Vaart

Van der Vaart toont zich schuldbewust. 'Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik mensen hiermee heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling."

Veel mensen namen echter wel aanstoot aan de opmerking van Van der Vaart. Hij beweert die geluiden serieus te nemen en zegt te begrijpen dat de woorden op verschillende manieren geïnterpreteerd konden woorden. "Daarom vind ik het belangrijk om duidelijk te maken dat er geen racistische of discriminerende bedoeling achter mijn uitspraak zat."

Nederland - Zweden op WK voetbal

Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede groepswedstrijd. Dan is Zweden de tegenstander. De Scandinaviërs wonnen het eerste duel met liefst 5-1 van Tunesië en gaan aan de leiding in Groep F. Japan treft Tunesië, de laatste tegenstander van Oranje in de poule.

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