Romantisch aanzoek op WK voetbal krijgt onverwachte afloop

Er zijn veel bijzondere plekken om je vriend of vriendin ten huwelijk te vragen. Het kan van intiem en stads tot groen en rustgevend. Maar een Uruguayaanse voetbalsupporter vond het een goed idee om op één knie te gaan voor zijn geliefde tijdens het WK. Dat leverde zoetsappige beelden op, al kreeg het verhaal een opvallende wending.

Uruguay kende tot nog toe geen heel gelukkig WK. De openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië werd verrassend 1-1. Dus moest het in het tweede duel gebeuren tegen Kaapverdië, dat onder leiding van de inmiddels wereldberoemde keeper Vozinha een punt pakte tegen Europees kampioen Spanje.

Die wedstrijd werd zondagnacht (Nederlandse tijd) gespeeld. De Kaapverdianen kwamen tegen alle verwachtingen in op 1-0 voor. Nog voor rust repareerde Uruguay via goals van Maximiliano Araújo en Agustín Canobbio de schade.

Huwelijksaanzoek loopt na volmondige 'ja' verkeerd af

Dus vond de fan van Uruguay het wel een goed moment om ergens in de tweede helft zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Daarbij droeg hij ook nog eens zijn zoontje in zijn armen, wat het allemaal extra schattig maakte om naar te kijken. Het stel vond medesupporters die het tafereel filmde. Iedereen om hen heen juichte nadat ze volmondig 'ja' zei.

Maar op de achtergrond van de video was te zie hoe het verschrikkelijk mis ging voor Uruguay. De verdediging ging grandioos in de fout en Hélio Varela scoorde de 2-2 in Miami Stadium. Op het moment dat de Kaapverdiaan de gelijkmaker scoorde, deed de man de ring om de vinger van zijn kersverse verloofde. Uit ongeloof sloeg hij zijn hand voor zijn mond en lachte hij als een boer met kiespijn.

💍🇺🇾 A Uruguay fan chose the perfect moment to propose to his girlfriend while his team were leading Cape Verde 2-1 at the World Cup.



She said yes... but before the celebrations could properly begin, Cape Verde found an equaliser. 😭🇨🇻 pic.twitter.com/1cEOHlk862 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 22, 2026

Lastige opgave voor Uruguay

Door het gelijkspel heeft Uruguay zich wel in een lastige situatie gewerkt. Het land staat weliswaar tweede in Poule H achter koploper Spanje, maar die treffen ze nog in de laatste groepswedstrijd. Dat terwijl Kaapverdië tegen nummer laatst Saoedi-Arabië moet.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover