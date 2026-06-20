Het Nederlands elftal speelt een uitstekende wedstrijd tegen Zweden. Vrijwel alle spelers zullen met een goed gevoel van het veld stappen, maar Micky van de Ven zal zich nog wel even flink achter zijn oren krabben. De linksback van Tottenham Hotspur werd op pijnlijke wijze gedold door zijn directe tegenstander.

Oranje nam al vroeg afstand van Zweden dankzij twee treffers van Brian Brobbey, waardoor de ploeg van Ronald Koeman steeds meer vertrouwen kreeg. In de tweede helft voerde Cody Gakpo de score verder op met eveneens twee doelpunten. De Nederlanders speelden vol zelfvertrouwen, maar ook invaller Anthony Elanga van Zweden bleef ondanks de ruime achterstand voor dreiging zorgen.

Pijnlijke situatie voor Van de Ven

In de 59e minuut zorgde de Zweedse vleugelaanvaller al voor de eretreffer met een harde knal, maar even later maakte hij het helemaal pijnlijk voor Van de Ven. Elanga leek bij de achterlijn geen uitweg meer te hebben, maar vond die alsnog op knappe wijze. Met een fraaie actie speelde hij Van de Ven vervolgens door zijn stokken.

'Je wint er helemaal niks mee'

Sportnieuws.nl-host Damian Vlottes legde Robert Maaskant en Ralf Seuntjens in de WK-voetbalpodcast de stelling voor of 'Van de Ven vannacht nog een paar keer wakker schrikt van de panna. "Oneens", reageert Seuntjens resoluut. "Een panna is nog steeds geen goal, hè. Uiteindelijk komt er helemaal niets uit, want Van Dijk kopte die voorzet gewoon weg. Een panna is leuk voor de video’s, maar je wint er helemaal niks mee."

Maaskant heeft wel een advies voor bondscoach Ronald Koeman. "Ik zou alle goals meerdere keren laten zien in de nabespreking voor het vertrouwen, maar ik zou er ook een clipje in doen van de panna", vertelt de oud-trainer lachend.

Dat zou Seuntjens absoluut niet doen. "En daarom heb jij je papieren ook niet", grapt Maaskant richting Seuntjens. Die heeft direct een gevat antwoord klaar. "En daarom ben jij natuurlijk ook wel veel ontslagen", waarna het duo in lachen uitbarst.

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