Lionel Messi wordt deze maand 39 jaar, maar blijkt op dit WK voetbal nog altijd van wereldklasse te zijn. Hij staat na twee duels al op vijf treffers namens Argentinië en is nu de speler met de meeste goals op een WK aller tijden. Dat levert hem natuurlijk een hoop reacties op. Een van die reacties komt uit opvallende hoek, namelijk van de wereldberoemde zangeres Shakira.

De Colombiaanse wereldster (49) was aanwezig bij de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk en zag daar Messi geschiedenis schrijven. Zijn 1-0 betekende zijn 17e WK-treffer en dat maakte hem de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap aller tijden. In de slotfase pikte hij ook zijn achttiende mee. Dit WK heeft hij er na twee duels al vijf gemaakt.

Band tussen Shakira en Lionel Messi

Het regende wederom lofuitingen voor Messi en een daarvan kwam van Shakira, die het stadion hard hoorde juichen toen ze prominent in beeld kwam. De superster kent Messi goed. Ze had jarenlang een relatie met Gerard Piqué, een Spaanse ploeggenoot van de Argentijn bij FC Barcelona. Shakira was bijvoorbeeld aanwezig bij de bruiloft van Messi en diens vrouw Antonella Roccuzzo.

'Zo trots op jou, Leo'

De woorden op het Instagram-kanaal van Shakira richting Messi liegen er niet om. "Zo trots op jou, Leo. En op alles wat je bereikt hebt voor je familie, je land en de hele Latino-gemeenschap. Jouw inzet en toewijding zijn een inspiratie voor zovelen. Blijf stralen!"

Shakira nauw betrokken bij WK

De Colombiaanse is sowieso prominent betrokken bij dit WK. Ze maakte samen met Burna Boy het lied Dai Dai voor het wereldkampioenschap en trad op tijdens de openingsceremonie voor het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Overigens had Shakira tijdens het WK van 2010 ook een megahit met Waka Waka.

Messi viert morgen (woensdag 24 juni) zijn 39ste verjaardag. Met Argentinië verdedigt hij tijdens het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico de wereldtitel. In 2022 zegevierde het land tijdens het WK in Qatar, waar het de finale van Frankrijk na strafschoppen won en in de kwartfinale Oranje uitschakelde.

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