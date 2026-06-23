Lionel Messi heeft dit WK al vijf doelpunten op zijn naam, maar tóch is er ook enorm veel ophef rond de Argentijnse superster. Net als in de eerste wedstrijd werd hij geholpen door de scheidsrechter, meent oud-topdoelman Peter Schmeichel. "Dit doelpunt had nóóit goedgekeurd mogen worden", stelt de Deen.

Lionel Messi schreef geschiedenis tijdens de 2-0 zege van Argentinië op Oostenrijk op het WK 2026, maar voormalig Manchester United-doelman Peter Schmeichel vindt dat het recordbrekende doelpunt van de Argentijnse vedette nooit had mogen tellen vanwege een overtreding van Liverpool-speler Alexis Mac Allister.

Frustratie bij Schmeichel

De controverse gaat over de openingstreffer van Messi, die met zijn zeventiende WK-doelpunt alleen recordhouder werd en daarmee Miroslav Klose voorbijstreefde op de topscorerslijst aller tijden. "Dit doelpunt had nóóit goedgekeurd mogen worden", verklaarde Schmeichel bij FoxSports.

"Dit is een schop van achteren op Xaver Schlager. Het is een vrije trap, want Mac Allister haalde de speler van Oostenrijk neer. Er had een vrije trap gegeven moeten worden. De VAR had de beslissing moeten terugdraaien. Het is een overduidelijke fout van de scheidsrechter", concludeerde de voormalige doelman, die toegaf zich 'een beetje gefrustreerd' te voelen over de situatie.

Nóg een goal van Messi

Ondanks de controverse scoorde de 38-jarige Messi later in de blessuretijd nogmaals. De Argentijnse sterspeler liet echter ook een gouden kans liggen om het record eerder te breken, door een strafschop te missen aan het begin van de wedstrijd. Na afloop toonde Messi zich tevreden met de teamprestatie.

"Ik ben moe en draai op mijn reserves. Het is moeilijk om na te denken. Maar ik geniet van dit moment en kijk ernaar uit om bij mijn teamgenoten te zijn", bekende hij. "Het is spectaculair hoe alles is verlopen. Ik had de penalty, die mijn aantal had kunnen verhogen of niet, maar misschien waren de andere doelpunten er dan niet gekomen, je weet het nooit. Ik ben blij met het team", voegde hij eraan toe.