De Spaanse media zijn niet mals voor de nationale voetbalploeg op het WK voetbal. De regerend Europees kampioen kwam in de openingswedstrijd niet verder dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, dat uitstekend verdedigde. Keeper Vozinha groeide uit tot de held van het WK tot nu toe. In Spanje is men bikkelhard over het debacle.

De landelijke pers spaart bondscoach Luis de la Fuente en de sterren van het team niet. 'Catastrofale start', kopt Marca. 'Een plotselinge ramp trof Spanje in Atlanta. Een onbekend team, zonder voetbal, ideeën en middelen, bleek niet in staat te scoren tegen Kaapverdië. Een enthousiast team dat de grote verrassing van dit WK leverde. De late zet met Lamine Yamal en Nico Williams in de jacht op goud leverde niets op.'

'Atlanta werd het toneel van een sportief wonder, alsof een amateur uit de buurtzaal de beste Rafael Nadal (de Spaanse tennislegende, red.) versloeg', is de tekenende vergelijking. 'Spanje zette Kaapverdië op de voetbalkaart. Een kolossale teleurstelling. Spanje was een team zonder kompas', is Marca bikkelhard.

'Plan viel in duigen'

'Teleurstellende start voor Spanje op het WK', kopt Mundo Deportivo. 'Het plan van de Spanjaarden viel al vroeg in duigen. Het team speelde met een laag tempo, voorspelbaar balbezit en weinig oplossingen tegen een goed georganiseerde, compacte en zeer gedisciplineerde tegenstander. Gavi had nauwelijks invloed en Pedri slaagde er niet in zijn gebruikelijke controle op het middenveld op te leggen.'

'Spanje blundert tegen Kaapverdië: inspiratieloos spel zonder Lamine', luidt de beoordeling van AS Diario. 'Veel passes, maar weinig doelkansen. Sterker nog, geen enkele. Spanje stond tegenover het team van Kaapverdië en doelman Vozinha schitterde met zijn reddingen. La Furia miste echter frisheid en vooral scherpte in de aanval. Het team toonde te inspiratieloos spel.'

Te vroeg voor conclusies

Toch voegen de Spaanse media eraan toe dat het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken en de hoop te verliezen. Er wordt aan herinnerd dat 'La Furia' in het WK-winnende jaar 2010 begon met een nederlaag tegen Zwitserland in de eerste wedstrijd, maar vervolgens de wereldtitel pakte door in de finale het Nederlands elftal te verslaan.

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