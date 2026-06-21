Na de klinkende 5-1 zege op Zweden stond er zondag een rustige uitlooptraining op het programma voor de basisspelers van Oranje. Dat gaf ruimte voor wat ontspanning, mede dankzij de aanwezigheid van de familieleden. Op het trainingscomplex in Kansas kwamen de gezinnen van verschillende spelers langs voor een bijzondere middag, waaronder Mikky Kiemeney met de zoontjes van Frenkie de Jong.

De basisspelers van Oranje fietsten zondag uit na de wedstrijd tegen Zweden. Ook invaller Crysencio Summerville, die in de slotfase van de wedstrijd een knie tegen zijn hoofd kreeg en gehecht moest worden, sloot daarbij aan. Goed nieuws ook voor Quinten Timber: de middenvelder, die eerder een lichte hersenschudding opliep tijdens een botsing met Frenkie de Jong op de training, was weer van de partij. Al trainde hij wel nog apart van de groep.

Zoontjes van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong was een van de eersten die het trainingsveld verliet om zijn familie op te zoeken. De Oranje-middenvelder liet zijn zoontjes Miles en Mason een politiebusje van dichtbij bekijken dat rondom het complex aanwezig was. Voor de kids waarschijnlijk minstens zo interessant als de training zelf.

Kiemeney hield zoontje Mason in haar armen terwijl Miles samen met Frenkie het politiebusje van dichtbij bekeek.

Familie van de partij

Ook de families van Cody Gakpo en Tijjani Reijnders waren van de partij in Kansas City. Gakpo kon genieten van een bezoekje van zijn vriendin en kinderen, terwijl Reijnders zijn familie eveneens op het complex ontving. Denzel Dumfries liet zich ondertussen van zijn leukste kant zien en dolde uitbundig mee met de aanwezige kinderen.

Zorgen om Geetruida

Niet alles verliep zondag even zorgeloos. Tijdens de training van de wisselspelers raakte Lutsharel Geertruida geblesseerd na een ongelukkige tackle van Wout Weghorst. De verdediger ging met veel pijn naar de grond en deed later niet meer mee aan het uitlopen. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet duidelijk.

Ondanks de zorgen in de lappenmand staat Oranje er uitstekend voor in poule F. Na de overtuigende zege op Zweden is Tunesië de volgende tegenstander, op papier de zwakste in de groep. Bij winst is groepswinst vrijwel zeker, al kan Japan nog over Nederland heen als het Zweden met een groter verschil verslaat. De winnaar van de poule ontloopt de grote namen en stuit als het goed is pas in de finale op landen als Spanje, Frankrijk en Engeland.

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