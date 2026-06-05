Met al drie eindtoernooien achter zijn naam is Cody Gakpo (27) één van de routiniers in dit Nederlands elftal. Door de grote inbreng op zijn laatste twee toernooien zijn veel ogen op hem gericht. Ieder toernooi zag hij de ploeg een beetje verder komen dus na de halve finale van vorig EK, is er nog maar een stapje nodig. “Het leeft bij iedereen, dat moeten we laten zien.”

In 2010 liep ook Gakpo door de Eindhovense straten met een vuvuzela aan de mond te toeteren voor Oranje. Inmiddels is hij al jaren een bepalende speler in het Nederlands elftal. Zulke momenten geven hem extra energie, vertelt hij in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. “Ik denk dat een WK op zich altijd genoeg is voor iedereen om alles te geven. Iedereen strijdt voor zijn land, er zijn allemaal mooie duels. Wij moeten daar klaar voor zijn.”

'Wk roept nieuwe energie op'

Bij Liverpool kende hij een zwaar seizoen, door verschillende redenen. Daarbij was hij lang niet altijd basisspeler. “Uiteindelijk gaat het bij een club als Liverpool om resultaten en die hebben we te weinig geboekt dit jaar”, vertelt hij eerlijk. Maar dat is volgens Gakpo geen reden om met een slecht gevoel bij Oranje te komen, verre van zelfs. “Ik ben wel fris, ik denk dat het WK nieuwe energie oproept bij iedereen.”

“We hebben een andere omgeving, een ander team en een andere situatie. Ik denk dat het altijd anders is als je hier komt of dat je bij de club bent. Iedereen ziet dat wel los van elkaar. Of je nou een goed jaar of een minder jaar hebt gehad, het is altijd mooi om hier te komen”, gaat de 27-jarige aanvaller verder.

Belangrijk op eindtoernooien

Wanneer Gakpo wordt geconfronteerd met zijn goede statistieken vooral op eindtoernooien, moet hij lachen. “Als ik wist hoe dat kwam, dan zou ik het altijd doen”, lacht hij. Gakpo scoort veel voor Oranje op een EK of WK. In Qatar en Duitsland scoorde hij drie keer. “Ik denk dat we allemaal gebrand zijn om ons best te doen. Ik natuurlijk ook. Ik wil gewoon veel doelpunten en assists leveren.”

Gakpo ziet een mooie opbouw wat betreft de toernooien waarbij hij aanwezig was. Op het EK in 2021 ging Oranje er in de achtste finales uit, een jaar later in Qatar in de kwartfinale en het afgelopen EK was de halve finale het eindstation. “Ieder toernooi komen we een stapje verder. Als we kunnen voortborduren op de vorige prestaties en weer een volgende stap kunnen zetten met z’n allen dan zijn we een moeilijk team om te verslaan. Het leeft bij iedereen, dat moeten we in ieder geval laten zien.”

'Met elkaar op het goede moment toeslaan'

Voor de hitte in Amerika is Gakpo niet bang. Hij weet zeker dat het team daarmee kan omgaan. De voorbereidingen worden in ieder geval al getroffen daarvoor. “Het kan wel een grote rol spelen, dat kan wat met het baltempo doen en met de snelheid van het spel. Dan moet je juist op de goede momenten toeslaan. Daarbij zal iedereen er last van hebben.”

De Eindhovenaar is ervan overtuigd dat Oranje met deze spelersgroep wat moois kan neerzetten. “Juist als collectief kunnen wij het verschil maken. Als het zo warm wordt zoals we verwachten, dan wordt het een spel van momenten en dan kunnen wij op het goede moment krachtig zijn. Die ervaring hebben we. Er is echt super veel vertrouwen in deze groep. We weten dat we wat moois kunnen beleven.”

Kinderdroom

Ondertussen is Gakpo al druk bezig met imagineren, zoals Van Gaal hem ooit leerde. Van kinds af aan, nog voor hij met de Vuvuzela in zijn hand liep, droomt hij al over de WK’s die hij als prof wilde spelen. Wanneer hem gevraagd wordt of hij zichzelf in de finale al een bal in de kruising ziet schieten, moet hij opnieuw lachen. “Dat droom ik al sinds ik op voetbal zit, man. Dat verandert nooit”, wie weet wordt dat deze zomer wel werkelijkheid.

WK voetbal

Het laatste nieuws over het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.Check hier het speelschema, met programma, uitslagen en standen.Hier vind je alles over Oranje, van nieuws, opmerkelijke verhalen tot statistieken.Bekijk en beluister vanaf woensdag 10 juni dagelijks onze WK voetbalpodcast.Wil je helemaal niets missen, download onze Sportnieuws.nl App.

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