Frenkie de Jong kreeg na het eerste duel van het Nederlands elftal op het WK voetbal her en der wat kritiek en greep na de 5-1-zege op Zweden zijn moment om daarop te reageren. De middenvelder van Barcelona is niet zo onder de indruk van de voetbalkennis van veel volgers.

Oranje schoot uit de startblokken tegen Zweden, dat zich zeer moeizaam had geplaatst voor de eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor de eerste drinkpauze was het al 2-0. De enige Zweedse goal kwam toen het al 4-0 stond voor de drievoudig verliezend finalist.

Bondscoach Ronald Koeman

Noa Vahle interviewde De Jong voor De Oranjezomer op SBS 6. De speler van Barcelona zei dat hij blij is dat hij ondanks lichte knieklachten in actie kon komen. Hij knalde bij een training tegen Quinten Timber op, die daar een lichte hersenschudding aan overhield.

Daarna stipte Vahle aan dat bondscoach Ronald Koeman zei dat hij meer aanvallende impulsen verlangt van De Jong. "Als dat kan, dan kan dat", zo begon hij zijn reactie. "Ik heb het gevoel... Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar ze zien het niet. Het is niet erg, iedereen kan erover praten. Ik denk dat mijn rol heel duidelijk is. Aan sommige mensen is het lastig uit te leggen misschien. Ik denk dat ik dan een keer naast ze moet zitten."

Virgil van Dijk

Eerder had captain Virgil van Dijk tegen Vahle gezegd dat De Jong een van de beste middenvelder ter wereld is en dat het daarom eens moet ophouden met onrealstische dingen verlangen van hem. "Dat is goed om te horen", reageerde De Jong glimlachend.

"Ik denk dat we in Nederland over het algemeen meer waardering voor de spelers kunnen hebben", aldus de Barça-middenvelder. "Natuurlijk kan je kritiek hebben als je vindt dat iemand geen goede wedstrijd speelt. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar het schiet dan vaak zo door. Iedereen wil maar wat roepen voor mijn gevoel om uiteindelijk bekend te worden."

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