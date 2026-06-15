WK-finalist Eljero Elia heeft zich kritisch uitgelaten over het optreden van Cody Gakpo tijdens het WK-duel van Oranje tegen Japan. De voormalig international zag het Nederlands elftal moeizaam voor de dag komen en vindt vooral dat het aanvallend beter moet bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

In de rubriek Effe Elia van Sportnieuws.nl bespreekt Elia na iedere Oranje-wedstrijd van dit WK het spel van de ploeg van Ronald Koeman. Dit keer richtte hij zijn pijlen onder meer op Gakpo. "Ik weet het niet met hem", steekt Elia van wal. "Ik krijg het gevoel dat hij zijn medespelers wel ziet, maar dat hij ze niet wil zien."

Oogkleppen bij Gakpo

Volgens Elia kiest de aanvaller van Liverpool te vaak voor zijn eigen actie. "Als hij naar binnen komt, dan lijkt het alsof hij oogkleppen op heeft. Hij wil alleen maar naar binnen en dan schieten. Als je dat tien keer doet…", verzucht de ex-aanvaller. "Het lukt hem vaak wel, maar er zijn ook periodes dat het helemaal niet lukte. Je mag ook een keer een breedtebal geven, hè. Je hoeft niet altijd doelpunten te hebben."

Elia, die zelf de WK-finale van 2010 speelde, vergelijkt de speelstijl van Gakpo met die van zichzelf. "Mijn probleem was dat ik te gul was. Ik gaf liever een voorzet dan dat ik zelf scoorde. Ik krijg bij Gakpo vaak het gevoel dat hij niet wil zien dat andere jongens er beter voor staan. Ik denk dat héél veel mensen bij Liverpool dat ook wel zien."

Lovend over WK-debutant

Waar Elia kritisch was op Gakpo, sprak hij juist lovend over WK-debutant Crysencio Summerville. De aanvaller van West Ham United maakte indruk met een doelpunt in zijn eerste WK-wedstrijd. "Het was niet dat ik dacht: wauw, maar heeft laten zien dat hij het verschil kan maken. Hij kwam op mij over als een vernieuwing: hij ging vaak diep zonder bal, kwam goed naar binnen en scoorde een doelpunt met zijn verkeerde been."

Werken met Van Nistelrooij

Summerville rende na zijn doelpunt in één streep naar assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij. Elia deelde bij Hamburger SV de kleedkamer met de voormalig topspits. De ex-aanvaller denkt dat Summerville veel van hem kan leren. "Ruud maakte mij er écht bewust van dat scoren en assists ook héél belangrijk waren", gaat Elia verder.

"Ruud benadrukte dat ik géén actie moest maken om maar een actie te maken en vond dat mijn rendement omhoog moest. Hoe vaker je een voorzet traint, hoe meer rendement je eruit gaat halen. Door Ruud werd ik me daar écht bewust van", zegt Elia.

Ook oud-international Hedwiges Maduro ziet een belangrijke rol voor Van Nistelrooij binnen de technische staf van Oranje, dat vertelde hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Sem Steijn ging ook met hem samenwerken en toen werd hij ineens topscorer bij FC Twente. Ik denk dat Ruud écht veel toevoegt aan de staf van Oranje. Hij kan de aanvallers echt helpen bij de manier van afwerken en het maken van keuzes. Hij was ook een topspits, dus je luistert ook wel naar hem."

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