Nederland is al verzekerd van de knock-outfase van het WK voetbal maar moet nog een wedstrijd in de groep spelen. De tegenstander is Tunesië, dat een dramatisch WK kent. Na de 4-0 oorwassing tegen Japan liep verdediger Ali Abdi volledig leeg. In tranen vertelde hij wat voor dramatische sfeer er hangt bij de ploeg. "We hebben helemaal geen tijd gehad."

Dat het nog niet het toernooi is van Tunesië is een groot understatement. Het land dat zich als tweede Afrikaanse ploeg kwalificeerde voor het WK, beleeft een dramatische periode. Er werd met 5-1 verloren van Zweden en even later gingen ze met 4-0 onderuit tegen Japan. Tussendoor werd ook nog eens de trainer ontslagen. Het is op z'n zachtst gezegd een grote puinhoop bij de volgende tegenstander van Oranje.

Harde woorden

Dat wordt ook bevestigd door de spelers zelf. Na afloop van de oorwassing tegen Japan verscheen Ali Abdi voor de camera's van BeIn Sports. Zijn teksten waren niet mals; hij spaarde werkelijk niemand die betrokken is bij de nationale ploeg. "Wat ons overkomt, is onbegrijpelijk. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle Tunesische fans", begint hij positief, "maar niet aan de mensen die geruchten verspreiden. Dat is niet in het belang van het land", haalt hij uit.

Het is ontzettend onrustig bij de Tunesische ploeg, waar na de eerste wedstrijd op het WK direct de bondscoach werd ontslagen. Dat terwijl hijzelf ook pas net was aangesteld nadat Tunesië de vorige bondscoach van de hand had gedaan. Onder de nieuwe man gaat het dus ook nog niet beter. Abdi hekelt de situatie en de manier waarop de bond handelt. "We hebben geen tijd gehad om met elkaar te werken", start hij een klaagzang.

Tranen bij Tunesië

"We breken steeds alles af en bouwen het elke keer weer op in plaats van de fouten echt aan te pakken. We komen naar een WK met spelers die nog nooit samen hebben gespeeld", uit hij zijn verbazing. "Het opbouwen van een team kost tijd en stabiliteit. Die krijgen we nu niet." Terwijl hij praat over de situatie van zijn land wordt hij overmant door emoties. De tranen vloeien rijkelijk en die veegt hij weg met zijn shirt.

Het is absoluut geen lekkere voorbereiding op de eerstvolgende tegenstander van Oranje. De twee landen treffen elkaar donderdag- op vrijdagnacht. Voor Nederland hangt er veel minder af van deze wedstrijd omdat ze officieel al door zijn. Voor Tunesië is het de laatste kans om nog iets voor elkaar te krijgen dit toernooi.

WK voetbal

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