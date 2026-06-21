De FIFA hoeft niet te rekenen op lof van tennisicoon Boris Becker met het inlassen van verplichte drinkpauzes tijdens het WK voetbal. De voormalig toptennisser kan de drinkpauzes absoluut niet waarderen en spreekt zich daarover uit op sociale media.

Becker is bij lange na de enige persoon die kritiek heeft op de verplichte drinkpauzes. Deze zijn dit WK door de FIFA ingelast zodat de internationals extra drinkmomenten hebben tijdens de wedstrijden die doorgaans in de hitte worden gespeeld in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat is echter niet de enige functie van de drinkpauze. Tijdens de drinkpauzes wordt de uitzending van de wedstrijd namelijk onderbroken voor reclame.

Niet iedereen kan de drinkpauzes waarderen. Ontevreden kijkers stellen dat het de wedstrijd zou veranderen, de pauzes gebruikt worden voor tactiekbesprekingen en/of dat de FIFA de drinkpauzes gebruikt voor extra reclame-inkomsten. Een van die ontevreden kijkers, is Boris Becker. Wat hij precies vervelend vindt aan de drinkpauzes is vooralsnog onduidelijk, maar dat hij ze vervelend vindt is één ding dat zeker is.

Kritiek

Becker besloot zijn onvrede te uiten op X. "Drinkpauze", schrijft hij spottend tussen dubbele aanhalingstekens. 'Wat een grap binnen de professionele sport!!!' eindigt hij, waarna hij de FIFA tagt in het bericht. Het bericht heeft ruim tweeduizend likes. Becker zag zijn land Duitsland zaterdag met 2-1 winnen van Ivoorkust, nadat het eerder met 7-1 won van Curaçao tijdens de eerste wedstrijd van de poulefase. Duitsland gaat met zes punten dan ook ruim aan kop in de poule met Ivoorkust, Ecuador en Curaçao.

„Trinkpause“ …was für ein Witz im Profisport !!! @fifaworldcup_de — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 20, 2026

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