Romelu Lukaku heeft een héél belangrijke rol op zich genomen bij België tegen Egypte. De zuiderburen keken geruime tijd tegen een achterstand aan, maar daar bracht de 33-jarige goalgetter hoogstpersoonlijk verandering in.

Lukaku is al jarenlang dé alltime topscorer van België. De aanvalsleider van De Rode Duivels maakte liefst negentig doelpunten in 126 wedstrijden, maar bij de openingswedstrijd van België tegen Egypte begon hij op de bank door zijn fitheid. Lukaku zat zich te verbijten op de bank, want in de eerste helft kwamen de Noord-Afrikanen ook nog op voorsprong door een doelpunt van Emam Ashour.

Invalbeurt voor Lukaku

In de tweede helft kreeg België al een aantal kansen op de gelijkmaker, maar de bal wilde er nog niet in. Daarom werd uiteindelijk tóch gekozen om Lukaku, die maximaal een half uur kon spelen vanwege zijn fitheid, binnen de lijnen te brengen in de 66e minuut. 23 seconden later lag de bal al in het netje voor de spits van SSC Napoli: 1-1.

Bij zijn eerste balcontact leek Lukaku aanvankelijk de gelijkmaker te scoren, maar achteraf werd het toegekend als een eigen goal van Mohamed Hany. Daardoor bleef zijn teller steken op 90 interlandgoals. In het slot van de tweede helft ging België vervolgens op zoek naar de winnende goal, met enkele grote kansen tot gevolg. Dat lukte uiteindelijk niet meer, waardoor het eerste puntenverlies van België een feit is.

Poule van België

België speelt in de komende weken nog tegen Iran (21 juni, 21.00 uur) en Nieuw-Zeeland (27 juni, 05.00 uur). Daarmee zijn de zuiderburen dé grote favoriet in Groep G. Her en der worden zij zelfs gezien als een outsider voor de WK-titel.

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