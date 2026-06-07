De relatie tussen de Franse internationals en de voetbalbond staat opnieuw onder hoogspanning. Dit keer draait het om het gebruik van de spelersbeelden in reclames voor een gokbedrijf. Onder andere Kylian Mbappé heeft zich uitgesproken.

De relatie tussen de Franse internationals en de voetbalbond staat opnieuw onder hoogspanning. Dit keer draait het om het gebruik van de spelersbeelden in reclames voor een gokbedrijf.

Volgens de krant L'Équipe laaide de discussie afgelopen dinsdag weer op, na een advertentie met vijf Franse internationals.

Mbappé is fel

De reclamecampagne, gelanceerd vóór de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust, toont Rayan Cherki prominent, geflankeerd door Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé en Desiré Doué. De Franse publicatie meldt dat de spelers niet op de hoogte waren van het uiteindelijke doel van de fotosessie. Cherki en Mbappé zelf uitten hun ongenoegen het meest fel.

De controverse draait om het vermoeden dat de advertentie niet voldeed aan de voorwaarden die in 2023 zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de advocaten van de spelers en die van de bond.

Kylian Mbappé sprak zich eerder al publiekelijk uit tegen het koppelen van spelersbeelden aan bepaalde merken. "We waren het in sommige gevallen niet eens, zoals bij merken die gerelateerd zijn aan ongezonde voeding en gokken. Velen van ons komen uit wijken waar dit soort dingen veel mensen kapot heeft gemaakt. Ik ken zelf mensen die eronder hebben geleden," verklaarde de spits tegenover Canal Plus.

Imago

De advocaat van de voetballer, Delphine Verheyden, deelt die mening en benadrukt het gevaar van het verdraaien van het imago van de atleten. "Er is een enorm risico om het imago van voetballers te vervormen. Het imago en de bekendheid zijn gekoppeld aan bepaalde waarden. En die waarden worden overgebracht in dit soort advertenties die de spelers accepteren te doen," legde ze uit.

Het Franse team moet ook nog de wedstrijdpremies voor het WK en het aantal tickets voor familieleden regelen, wat ze als onvoldoende beschouwen. Dit zijn twee heikele punten die opgelost moeten worden vóór de reis naar de Verenigde Staten, aanstaande woensdag.

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