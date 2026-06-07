Doelman Oliver Baumann (36) heeft zich kritisch uitgelaten over Julian Nagelsmann na de vriendschappelijke wedstrijd tegen de VS (2-1). Manuel Neuer is door de bondscoach aangewezen als eerste keeper op het eindtoernooi en de manier waarop bevalt Baumann totaal niet.

Nadat Neuer anderhalf jaar geleden afscheid nam van het Duitse elftal en zijn beoogde opvolger, Marc-André ter Stegen, kampte met blessures, groeide Oliver Baumann uit tot de nummer één van de nationale ploeg.

"Het was zwaar"

En hij keepte uitstekend. Maar bondscoach Julian Nagelsmann voelt zich veiliger met de 40-jarige Neuer onder de lat en heeft hem uiteindelijk overtuigd terug te keren. Sterker nog, hij beloofde Neuer de nummer één te zijn op het WK in de VS, Mexico en Canada (11 juni - 19 juli).

Voor Baumann was dit een harde klap. Hij kon zijn frustratie niet bedwingen. Zaterdagavond, na de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten sprak hij openlijk over Nagelsmanns beslissing.

"Nadat hij me de beslissing had meegedeeld, was het zeker heel zwaar voor me. Het was niet cool," zei de doelman van Hoffenheim voor de camera's. Hij benadrukt echter dat hij er geen moment aan dacht om de nationale ploeg te verlaten: "Het was me meteen duidelijk dat ik, zelfs zo, naar het WK wilde. Ik wil het team helpen."

"Laten we het zo laten"

Neuer reisde mee naar de VS, naar Chicago, maar keepte niet in de oefenwedstrijd tegen de Amerikanen vanwege een spierprobleem dat hem al langer parten speelt. Daardoor stond Baumann opnieuw onder de lat, met Urbig (Bayern) en Nübel (VfB Stuttgart) als ongebruikte reserves.

Op de vraag of de hereniging met Manuel Neuer gespannen was, antwoordde de doelman van Hoffenheim: "Laten we het zo laten. Onze relatie is nog steeds goed en we zullen beiden alles doen voor het team en voor het succes ervan."

Neuer zal naar verwachting zijn plek in de basiself weer innemen bij de start van het toernooi voor de Duitsers, gepland op 14 juni tegen Curaçao.

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