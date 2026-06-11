De zwabberbal Jabulani op het WK 2010 laat veel keepers van toen nu nog steeds zwetend wakker schrikken. Voor dit WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Canada heeft de FIFA ook weer iets bijzonders bedacht: deze bal moet voor de wedstrijd worden opgeladen. Dit is alles wat jij moet weten over de Trionda.

De Trionda heeft grote schoenen te vullen. Ballen als de Teamgeist in 2006, of de Jabulani (2010) en Brazuca (2014) werden legendarisch. Daarna hield de magie van de bal even op. Alle reden dus om dit jaar weer een iconische bal te produceren. De Trionda betekent letterlijk Drie golven, die staan voor organisatoren Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De rode, groene en blauwe baan staan elk voor een ander land.

Concurrentie met de Jabulani

Het is voor het eerst dat het WK in drie verschillende landen wordt georganiseerd, waardoor dit detail natuurlijk niet kon missen. Waar zeker de Jabulani bekend stond om de zwabberballen en bijzondere effecten aan de bal, is dat bij deze bal niet het geval. De nieuwe technologieën zorgen ervoor dat er nagenoeg geen zwabber meer mogelijk is.

De vlakken op de bal worden met hitte aan elkaar gesmolten, waardoor er minder naden zijn op de bal. Minder naden zorgt voor minder zwabber. Dat is dus anders dan bij de eerdere ballen die werden gebruikt. Bovendien zorgt deze manier van produceren ervoor dat er veel meer ballen gemaakt kunnen worden. Dat zorgt weer voor extra centjes bij de FIFA.

Nieuwe technologie

Volgens de FIFA worden er nieuwe technologieën gebruikt voor deze bal, maar dat is niet helemaal waar. Er zou voor het eerst een bewegingssensorchip worden gebruikt, maar dat was ook al zo op het WK in 2022 en op het EK in 2024. Deze chip zorgt ervoor dat elke aanraking, beweging en verandering van richting wordt opgemerkt. Dit helpt enorm voor de VAR.

Door deze technologie wordt buitenspel, een bal wel of niet over de lijn en de aanraking van een speler veel sneller opgemerkt in het VAR-hok. Wel een bijzonder feitje: de bal moet voor elke wedstrijd worden opgeladen, want de chip heeft stroom nodig. Na het opladen kan een bal zes uurtjes mee. Zo wordt hij na elke wedstrijd opnieuw opgeladen.

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