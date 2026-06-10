Hedwiges Maduro krijgt nog altijd nare gevoelens als hij terugdenkt aan het WK in 2010. Niet direct vanwege de verloren finale, maar vanwege het gemis van dat eindtoernooi. Hij zou opgeroepen worden, maar raakte vlak ervoor geblesseerd. Zo keek hij met een kapotte enkel naar de finale ín Spanje. “Toen Robben de grote kans kreeg, stond ik in mijn eentje op.”

Waar veel voetballers en liefhebbers een pijnlijke herinnering hebben aan de finale van het WK in 2010, begint het trauma van Hedwiges Maduro al veel eerder. In de voorbeschouwende aflevering van de Sportnieuws.nl voetbalpodcast vertelt de oud-international over deze pijnlijke periode. “Ik raakte anderhalve maand voor het WK geblesseerd; ik had mijn enkelbanden afgescheurd. Toevalligerwijs ook nog eens bij het Nederlands elftal”, vertelt hij. “De groep waar ik toen bij zat, ging al naar het WK.”

Blessure tijdens WK

Bert van Marwijk had die groep waar hij inzat al verteld dat als ze fit bleven, ze ook mee zouden gaan naar het WK in Zuid-Afrika. “Dus ik baalde daar enorm van. Ik moest ook gelijk geopereerd worden dus ik kon niet opgetraind worden, zoals bij Arjen Robben wel het geval was met zijn hamstringblessure.” Maduro ging dus naar huis om daar te revalideren, maar zijn thuis was op dat moment in Spanje, waar hij voetbalde bij Valencia.

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Dat zou later in het toernooi nog voor pijnlijke momenten zorgen want Oranje kwam Spanje tegen in de finale. De oud-international kende een boel teamgenoten die bij Spanje speelden.”Ik was tijdens de finale in Valencia en daar was iedereen in het rood, maar ik trok mijn Oranje-shirt aan. Dat was pijnlijk want toen Robben alleen op Casillas afging, stond ik al op de banken om te juichen. Toen hij miste ging natuurlijk iedereen naar mij toe. Ik zat in het hol van de leeuw toen we verloren.”

Spanjaarden als teamgenoot

Uiteindelijk werden teamgenoten van Maduro wereldkampioen. “Daar heb ik nog maandenlang last van gehad. David Villa, David Silva en Jordi Alba bijvoorbeeld”, somt hij de spelers op. “Dat lijken me ook vervelende gasten”, haakt Robert Maaskant lachend in. Maduro vertelt wat voor grapjes de Spanjaarden dan maakten. “Nederland altijd net niet, zeiden ze dan. Daar werd ik wel gek van.”

David Villa was wel de grootste etterbak, herinnert Maduro. “Later speelden wij eens tegen Atlético waar destijds John Heitinga speelde. Dan vroeg hij veel aan mij over Heitinga”, begint hij de anekdote. “Dan had ik Heitinga helemaal opgehemeld… scoorde Villa een hattrick. Toen kwam hij na de wedstrijd naar mij toe: ‘Wat klets je nou allemaal man?'. Hij had altijd wel een grote mond."

Bekijk hieronder de eerste aflevering.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover