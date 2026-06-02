De Oranje-internationals zijn afgelopen weekend bij elkaar gekomen voor de voorbereiding op het WK. Maar op de KNVB Campus in Zeist zijn nu ook veel journalisten te vinden. Virgil van Dijk zorgde voor hilariteit met een onderonsje met Valentijn Driessen en Noa Vahle.

Driessen en Vahle maakten voor Vandaag Inside een video waarin ze de outfits van de WK-gangers beoordelen bij hun aankomst in Zeist. Maar voor ze daarmee beginnen, kijken ze eerst kritisch naar hun eigen kleding. Driessen vindt de blazer van Vahle 'wel erg mannelijk'. Zij merkt vervolgens op dat haar collega dezelfde sponsor heeft als het Nederlands elftal.

Driessen draagt een witte polo van Cavallaro. "Hetzelfde als onze bondscoach", zegt hij. "Mannen met stijl", oordeelt Vahle over Ronald Koeman en de Telegraaf-journalist. Maar Virgil van Dijk denkt anders over de stijl van Driessen. Hij breekt even in tijdens de opname.

'Heb je je eigen outfit gezien?'

"Wat een moeilijke laarzen had je aan, man", begint Driessen tegen de Liverpool-verdediger. Hij is ook 'niet zo weg' van het jasje dat hij aanhad bij aankomst. "Heb je je eigen outfit gezien?", roept Van Dijk vanuit de deuropening.

Van een afstand durft hij mijn kleding af te kraken", vervolgt Driessen als de international weer naar binnen is gegaan. "Maar het doet je niks, zie ik", reageert Vahle. "Nou, dadelijk in de auto zit ik natuurlijk te janken", grapt de 63-jarige.

Memphis Depay

Driessen was wel te spreken over de opvallende outfit van Memphis Depay. "Dit is de winnaar", zegt hij. De spits krijgt voor zijn kleding het cijfer 9,5. "We gaan niet met tienen strooien", legt hij uit.

Ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As legden de aankomst van de internationals langs de meetlat in de Sportnieuws.nl-podcast. Zij claimen niet onder de indruk van Memphis en zijn outfit te zijn. "Jij vond het een beetje lafjes", zo weet Van As de mening van Hoog. De twee hadden wat meer verwacht van de topscorer aller tijden. "Ik vond het ook een beetje een onopvallende ouftit. Hij houdt van uitpakken, van mooie kleding en heeft een uitgesproken smaak."

