Naast Brian Brobbey was er nog een andere uitblinker bij Oranje. Dat was Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool levert ieder eindtoernooi voor het Nederlands elftal en stond ook tijdens Zweden op met een assist en twee doelpunten. "Zijn er dan geen verbeterpunten? Ja, wel degelijk", stelt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Je kan er ieder eindtoernooi van Oranje de klok op gelijk zetten: Cody Gakpo komt vroeg of laat een keer op het scoreformulier te staan. Tegen Zweden opende hij zijn rekening met twee doelpunten en een assist. Wanneer Robert Maaskant in de voetbalpodcast wordt voorgehouden dat het zijn derde toernooi op rij is waarop hij scoort, moet hij een beetje lachen.

Verbeterpunt voor Gakpo

"Er is toch ook geen enkele twijfel over hem? Ik heb nog niemand horen twijfelen aan Gakpo of hij wel of niet moet spelen. Die staat bij iedereen misschien wel als eerste op het formuliertje", vindt Maaskant. Maar toch ziet hij ook nog wel een groot verbeterpunt voor de linksbuiten van Oranje.

"Hij komt een aantal keer naar binnen toe en dan heeft hij eigenlijk nog de mogelijkheid om de combinatie te zoeken. Een speler die is opgeleid bij FC Barcelona zou dat doen, maar dan gaat hij toch vanuit het Liverpool-systeem voor eigen succes. Hij gaat dan schieten." Dat kan beter volgens Maaskant.

Nederland meet zich met de top

Hoewel de aanval van Oranje dodelijk lijkt met een scorende Gakpo, Brobbey én Crysencio Summerville, moet er niet te vroeg gejuicht worden in Nederland. Op de stelling of de aanval zich kan meten met de wereldtop wordt stellig met 'nee' geantwoord. "Het is hartstikke knap dat we zeven keer hebben gescoord in twee wedstrijden, maar het was wel tegen een zwak verdedigend Zweden. Het gaat uiteindelijk om wedstrijden tegen Frankrijk, Argentinië, Marokko en Engeland", schetst Maaskant.

Daar is Seuntjens het helemaal mee eens, hij vergelijkt gauw de aanval van Oranje met die van Frankrijk. "Als je Olise, Mbappé, Doué en Barcola nog kan brengen, dan praat je over de wereldtop. Het gaat er straks om in de knock-outfase. Dan gaat het toernooi pas beginnen. Je moet vrolijk worden van de vele doelpunten. Maar de absolute wereldtop is voor mij Real, Barça, Bayern en Paris. dat soort aanvallers...", besluit Seuntjens.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Robert Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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