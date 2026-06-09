De focus van het Nederlands elftal gaat na de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan nu echt op de eerste wedstrijd van het WK. De formatie van Ronald Koeman opent het toernooi zondag tegen Japan en vlak voor dat duel heeft de bondscoach een mooie boost voor zijn eigen zelfvertrouwen ontvangen.

In aanloop naar een eindtoernooi wordt er natuurlijk altijd gespeculeerd over welke landen tot de favorieten behoren en dus worden er dan ook een hoop lijstjes gemaakt. In Engeland hebben ze enkele dagen voor het WK echter een wel hele opmerkelijke ranglijst samengesteld. In een onderzoek van Live Football Tickets werd namelijk gekeken naar welke WK-bondscoach het aantrekkelijkste uiterlijk heeft.

Om tot een ranking van de trainers te komen werden meerdere factoren in acht genomen: de symmetrie van het gezicht, de lengte, de leeftijd en de successen als coach. Daar rolde een score uit en aan de hand daarvan werd de aantrekkelijkste coach van allemaal uitgeroepen.

Koeman hoort bij aantrekkelijkste bondscoaches

De winnaar werd Vladimir Petkovic. De Zwitserse coach is eindverantwoordelijke bij Algerije en won met die ploeg vorige week nog van Oranje in een oefenduel. Petkovic is met een 9,30 de enige trainer die hoger dan een 9 heeft gekregen. De Australische bondscoach Tony Popovic is de nummer 2 met een score van 8,99.

Koeman blijkt het ook goed te hebben gedaan, want hij is in de top 10 terug te vinden. De bondscoach van Oranje kreeg uiteindelijk een 8,24 en dat is genoeg voor een achtste plaats.

Koeman is echter niet de aantrekkelijkste bondscoach van de groep van het Nederlands elftal, want de trainer van Zweden staat nog hoger. Dat is de Engelsman Graham Potter. Hij kreeg een score van 8,51 en staat daarmee derde op de volledige ranglijst. Koeman en Potter treffen elkaar op 20 juni in het tweede groepsduel.

Dick Advocaat bij de onderste tien

Dick Advocaat, de andere Nederlandse trainer op het WK, heeft het een stuk slechter gedaan. De 78-jarige bondscoach van WK-debutant Curaçao kreeg een 5,92. Hij staat op de 39e plek en hoort daarmee bij de tien bondscoaches die het minst aantrekkelijk zijn. Advocaat houdt Darren Bazeley echter wel nog ver achter zich. De bondscoach van Nieuw-Zeeland staat onderaan met een score van 4,31.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover