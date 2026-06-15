België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. De Rode Duivels nemen het in de poulefase op tegen het veelbesproken Iran en Nieuw-Zeeland. Tegen het Egypte van Mo Salah zat er geen overwinning in. Bekijk hier de stand en het programma van de Belgen en hun tegenstanders.

België kwam voor het eerst in actie tegen Egypte. De Belgen behoren altijd tot de kanshebbers om ver te geraken in het toernooi en gaan dat dit jaar proberen met een veelal nieuwe selectie. Een aantal ervaren spelers is inmiddels gestopt. Egypte heeft de beschikking over wereldtoppers als Mohamed Salah en Omar Marmoush. De Farao's kwamen nooit verder dan de groepsfase. Sterker nog: ze wonnen nog nooit op een WK.

Egypte had het meer dan een uur uitstekend onder controle, tot België met Romelu Lukaku zijn recordschutter inbracht. Amper tien seconden na zijn invalbeurt leek de spits al te scoren, al bleek later dat Mohamed Hany de bal ongelukkig in het eigen doel werkte. België ging daarna vol op zoek naar de winnende goal, maar vond die niet. Daarmee was het eerste puntenverlies een feit voor de zuiderburen.

Daarnaast bestaat Groep G uit Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van.

Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.

Programma Groep G

15 juni om 21.00 uur: België - Egypte 1-1

16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland

21 juni om 21.00 uur: België - Iran

22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België

27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep G

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